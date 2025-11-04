El Teatro Zorrilla se viste de cine con la gala de entrega de premios del IV Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario

El Teatro Zorrilla acogió esta tarde la gala de entrega de premios del IV Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario (Socine), certamen en el que compitieron una veintena de cortometrajes, donde se dieron cita medio millar de asistentes entre autoridades, premiados y amantes del cine, en el marco de un certamen único en España.

Dichos cortos fueron elegidos tras el visionado de un centenar de películas procedentes de cerca de 50 centros universitarios y de educación superior de todo el mundo, creaciones procedentes no sólo de España, sino también de Francia, Argentina, Colombia, República Dominicana, Reino Unido, Irán o Brasil.

El jurado profesional del festival, organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, estuvo presidido por el director vallisoletano, Enrique Gato, y conto con la participación del director de la Seminci (Semana Internacional de Cine de Valladolid), José Luis Cienfuegos; del productor vallisoletano Rodrigo Espinel; del periodista y corresponsal de guerra Antonio Pampliega; de la actriz vallisoletana Marta Ruiz de Viñaspre; y de la directora de la Fundación Unoentrecienmil, Elena Huarte Mendicoa.