"Arrroyo Esfera" se convierte en el epicentro musical de este otoño

Este otoño, “Arroyo Esfera, que organiza el Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, se transformará en el gran punto de encuentro para los amantes de la música en vivo gracias a una programación excepcional dentro del ciclo “Noches en la Plaza”, una propuesta cultural que llenará de ritmo, energía y emociones el corazón del municipio vallisoletano.

Con el respaldo y la colaboración de Caja Rural de Zamora, este ciclo reunirá en un mismo escenario a artistas de primer nivel nacional e internacional, consolidando a Arroyo Esfera como un referente cultural en Castilla y León y posicionándolo en el mapa de los grandes festivales urbanos.

El cartel de esta primera edición llega con nombres de gran proyección:

-God Save The Queen, la mejor banda tributo a Queen del mundo, que hará vibrar al público con un espectáculo único y lleno de clásicos inmortales. 3 de octubre de 2025 a las 22:00h

- Chiara Oliver, la joven promesa que está conquistando escenarios con su voz fresca y llena de personalidad. 17 de octubre de 2025 a las 22:00h

-Siloé, uno de los grupos más destacados del pop alternativo español, que mezcla sonidos electrónicos y orgánicos con letras llenas de sensibilidad. 18 de octubre de 2025 a las 20:30h.

- Locos x la Música, la gira que reúne a varios de los grandes nombres del pop-rock español de los 80 y 90, en un show cargado de nostalgia y energía. 7 de noviembre de 2025 a las 21:00h

- Medina Azahara, auténticos iconos del rock andaluz que repasarán sus grandes himnos en un concierto lleno de fuerza y emoción. 8 de noviembre de 2025 a las 22:00h.

La propuesta busca abarcar todos los estilos y generaciones, con conciertos pensados tanto para los más nostálgicos como para quienes buscan descubrir nuevas tendencias musicales, creando así un espacio de convivencia cultural en torno a la música en directo.

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial: www.arroyoesfera.com

La organización ha adelantado que en las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas y artistas, ampliando la experiencia y reforzando la apuesta de Arroyo Esfera por la cultura y el entretenimiento de calidad.

Con esta programación, Arroyo Esfera se consolida como una de las grandes citas musicales del otoño, un evento que no solo dinamiza la vida cultural y social de Arroyo de la Encomienda, sino que también supone un motor para el turismo, la hostelería y el comercio local.