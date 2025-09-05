Valladolid "libre de agresiones sexistas" durante sus Fiestas patronales

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero ha presentado la campaña “Valladolid Libre de Agresiones Sexistas” una iniciativa que busca ofrecer información y sensibilización en relación a las agresiones que puedan darse hacia las mujeres de la ciudad.

Entre las novedades que se destacan este año, cabe destacar las siguientes: Además de los Puntos Violeta de Las Moreras, el de la Cúpula del Milenio y los móviles, este año se ha cambiado un Punto Violeta móvil de la plaza de España a San Pablo, cadenas de San Gregorio, abarcando así más zonas de la ciudad.

Se mantiene con respecto a las novedades del año pasado: Los Balones hinchables de gran tamaño para el desfile de peñas, los conciertos de la Plaza Mayor, zona de Las Moreras y Récord Guinness.

Por su parte, la Policía Municipal tendrá una mayor presencia en este periodo y cuenta con un teléfono operativo 24 horas al que podrá llamar cualquier víctima de una agresión sexista (650 43 01 67). Además, se mantiene a los Agentes de la Policía Municipal como Puntos Violeta permanente. En cualquier caso, cada agente que tenga presencia en las calles de la ciudad en los días festivos constituirá un Punto Violeta, igual que las 162 farmacias existentes en la ciudad.

En este sentido, el Colegio Oficial de Farmacéuticos colabora en esta campaña con el Ayuntamiento, de manera que las farmacias se erigirán como lugares seguros para aquellas mujeres que sean víctimas de agresiones sexistas, así como los establecimientos comerciales y hosteleros que muestran la pegatina identificativa de la campaña.

Además, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, ADAVAS, ofrecerá apoyo psicológico en la caseta de Las Moreras, y dispondrá de un teléfono de urgencia que funciona las 24 horas: (606 79 23 98).

Asimismo, se han adherido a la campaña ‘Valladolid Libre de Agresiones Sexistas’ como puntos de información: farmacias, establecimientos comerciales y hosteleros que muestran la pegatina identificativa de la misma.

Campaña de 2024

En relación al año pasado se atendieron en los puntos violeta un total de 5.235 personas.

Destacar además que en 2024 se notó un acercamiento mayor de familias a los puntos violeta con el fin de que se le explicara a sus hijos e hijas cuestiones sobre la violencia de machista. También hubo un aumento significativo de la población más joven mostrando interés sobre la violencia hacia la mujer.

Jesús Julio Carnero ha querido agradecer al personal de atención por su labor de ayuda, y ha destacado la importancia de unas fiestas disfrutadas en libertad, conscientes y respetuosas para todos, para reivindicar nuevamente su compromiso contra el machismo al asegurar que "el movimiento se demuestra andando".