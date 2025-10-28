Asaja y la Fundación de Castilla y León premian trabajos de niños y jóvenes centrados en la construcción del futuro del medio rural

Asaja y la Fundación de Castilla y León reconocieron los trabajos de niños y jóvenes con el XXVII Concurso de dibujo infantil ‘Así es mi pueblo’ y el XVII Concurso de fotografía juvenil ‘Mi pueblo, mi gente’, que contaron con 108 dibujos y más de un centenar de fotografías procedentes de todas las provincias de la Comunidad o residentes en otros territorios, pero que veranean en sus localidades de origen.

Ambos certámenes pretenden implicar a las nuevas generaciones en la construcción del futuro del medio rural, tema en el que deben basarse las propuestas a competición, ya sea mediante la representación de motivos agrarios y ganaderos o a través de la captura de paisajes y escenas de la vida cotidiana en los pueblos, con especial atención a las personas mayores y los abuelos.

En el apartado de pintura, el primer premio fue a parar al dibujo de Sophia Argüeso Neves, de Nestar (Palencia), mientras que Yanay Sáez de Zuazola, de Burgos, se alzó con el segundo premio, en la categoría de hasta seis años.

En el caso de siete a nueve años, el primer premio lo obtuvo Jesús Valle de Castro, de Guijuelo (Salamanca), mientras que el segundo premio recayó en Jesús Serrano Solórzano, de Astudillo (Palencia). En la categoría de 10 a 12 años, Iván Andújar Alvarado, de Villamartín de Campos (Palencia), y Bruna Malaina, de Burgos, se alzaron con el primer y segundo premio, respectivamente.

En el certamen de fotografía, que suma su edición número diecisiete, la instantánea ganadora correspondió a Eva Pastor, de Abastas (Palencia), que se alzó con un premio de 200 euros, mientras que los trabajos de Miguel Fernanz García, de Fuentepelayo (Segovia) y Yaiza Martín, de Gumiel de Izan (Burgos) han cosechado sendos accésits de 120 euros.

El jurado estuvo integrado por el presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán; el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, el fotógrafo Miguel Ángel Santos y el humorista gráfico del diario ABC José María Nieto.