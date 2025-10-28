Castilla y León, un viaje que «merece y mucho la pena»

El Gobierno regional lanza una nueva campaña de promoción turística para este otoño que, bajo el lema «Un viaje que merezca la pena. Ahora más que nunca», vinculado al grupo Siloé y que se presentó en Madrid en enero de 2025 coincidiendo con la celebración de FITUR, contará con una importante y «decisiva» colaboración y esfuerzo del sector privado.

Así lo destacaba el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al dar a conocer esta nueva iniciativa en un acto que se celebraba en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, donde reivindicaba la «atractiva y variada» oferta de la comunidad.

Asimismo, ponía en valor que Castilla y León cuenta con más de seis mil establecimientos de todo tipo que combinan lo tradicional con la vanguardia, pero siempre ofreciendo excelencia, y que contribuyen decisivamente a la creación de riqueza y empleo, y especialmente en el medio rural.

En cuanto a la campaña, pretende reforzar la imagen de Castilla y León como destino privilegiado para disfrutar de la estación otoñal, a través de sus múltiples propuestas y especialización de productos turísticos.

La difusión de esta iniciativa turística se realizará en medios autonómicos y nacionales y, además, se contará con el refuerzo de creadores de contenido que suman más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales como Instagram.

Valquiria Teatro conducía este acto de presentación amenizado por el músico Rodrigo Prieto y que contaba también con la presencia de dos creadores de contenido de la comunidad: el poeta y escritor David Galán «Redry» y la divulgadora cultural Alba Saenc, que juntos suman más de 800.000 seguidores a través de sus redes sociales.

Mañueco reivindicaba el valor y la oferta monumental, histórica, cultural y enogastronómica de primer nivel «que sitúa a Castilla y León como líder nacional en turismo rural y que permite alcanzar cifras récords de ocupación».

El presidente insistía en que «ahora más que nunca», también haciendo alusión al lema de la campaña, es un momento para apostar por Castilla y León.

«Merece mucho la pena», decía Mañueco, mientras ponía en valor la combinación de gastronomía y patrimonio, «que tan bien hemos entendido las Administraciones y la iniciativa privada»

El presidente hacía especial hincapié en la nueva edición de Las Edades del Hombre que acaba de ser inaugurada en Zamora, mientras que el «influencer» Saen destacaba los privilegios que ofrece esta comunidad, como poder desayunar delante de la Catedral de León o de Burgos o pasear tomando algo junto al acueducto de Segovia.

«A veces no nos damos cuenta del Patrimonio que tenemos a nuestro alrededor y que no disfrutamos por hacernos fotos», decía, por su parte, el poeta «Redry» durante un acto al que asistieron también Jesús Calleja, Leo Harlem o Juan Luis Arsuaga, entre muchos otros rostros populares.