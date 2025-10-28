Se refuerza la seguridad vial en la carretera que une Salas de los Infantes con La Rioja

La Junta de Castilla y León continúa avanzando en la mejora de la red autonómica de carreteras con el objetivo de garantizar una movilidad más segura, sostenible y eficiente en todo el territorio. Dentro de este compromiso, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital impulsa nuevas actuaciones en la provincia de Burgos que permitirán reforzar la seguridad vial y mejorar la conexión entre municipios rurales y otras comunidades autónomas.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado hoy la carretera BU-825, que une Salas de los Infantes (N-234) con el límite de la Comunidad Autónoma de La Rioja, donde se desarrollan los trabajos de mejora integral de la seguridad vial. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.938.602 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que concluirá en febrero de 2027.

Durante la visita, el consejero ha destacado que “estas obras reflejan la apuesta de la Junta por una movilidad segura y de calidad, especialmente en el medio rural, donde las carreteras son un elemento esencial para la cohesión y el desarrollo económico”. Sanz Merino ha subrayado también que “actuaciones como esta demuestran el compromiso de la Junta con la conservación, modernización y mantenimiento de toda la red autonómica”.

Una actuación integral en 28 kilómetros de recorrido

La intervención se extiende a lo largo de 28,3 kilómetros, desde Salas de los Infantes hasta el límite con La Rioja, y forma parte de la Red Complementaria Preferente de carreteras autonómicas. Entre los trabajos previstos destacan la instalación y recrecido de barreras metálicas de seguridad, la reposición de señalización vertical y marcas viales, la colocación de protectores en caminos públicos y la adecuación de muros de contención y márgenes de la vía.