Así es el proyecto "Pérgola" que planta cara a la soledad no deseada en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid comenzará este lunes con uno de sus proyectos estrella de la legislatura para hacer frente al problema de la soledad no deseada en la ciudad.

Se trata del Proyecto Pérgola, donde se llevarán a cabo llamadas telefónicas a personas mayores de la capital del Pisuerga para conocer cómo se sienten y encuentran dentro del proyecto piloto Pérgola que busca prevenir y detectar la soledad no deseada en este colectivo.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con Telefónica y la entidad de voluntariado Cosocial, se extenderá hasta el 20 de noviembre y forma parte del Plan Contigo, que impulsa actuaciones preventivas y comunitarias frente a la soledad no deseada, a través de la participación y la inclusión social.

Las personas seleccionadas, mayores de entre 70 y 80 años y empadronadas en los barrios de influencia del Centro de Vida Activa Zona Sur (antiguo Matadero) y del Centro de Vida Activa Puente Colgante, recibirán una breve llamada de unos 10 a 15 minutos.

La participación es totalmente voluntaria y las preguntas se centrarán en conocer cómo se sienten las personas mayores y su bienestar cotidiano, con el objetivo de mejorar los servicios municipales de envejecimiento activo y apoyo a las personas mayores, ha indicado el Ayuntamiento.

Los números de teléfono que se utilizarán para hacer estas llamadas son los siguientes: +34 946 669 778; +34 946 669 779; +34 946 669 786; +34 946 669 787.

Las respuestas serán confidenciales y los datos recogidos se utilizarán únicamente para este proyecto del Ayuntamiento de Valladolid. No se cederán a terceros, y las personas participantes podrán ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación o eliminación de datos.

Además, las personas que participen en las encuestas serán invitadas a un encuentro presencial en el Centro de Vida Activa Puente Colgante, donde podrán conocer las actividades y recursos municipales dirigidos a las personas mayores.