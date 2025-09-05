Las atracciones de La Aldehuela ofrecerán cuatro tardes sin música y con niveles de ruido bajo para facilitar la participación de personas con autismo

El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Salamanca (Asfersa) han acordado que el recinto de atracciones de La Aldehuela vuelva a ofrecer este año tardes sin música y con niveles de ruido bajo para facilitar que las personas afectadas por alteraciones del espectro autista y que padecen problemas sensoriales también puedan disfrutar de las atracciones.

Será el 11, 15, 19 y 21 de septiembre de 17:30 a 21:00 horas, aumentándose el número de días respecto a años anteriores. Con esta medida se atiende a las peticiones realizadas al Ayuntamiento de Salamanca por parte de familiares de niños afectados por trastornos del espectro autista.

Agentes de la Policía Local disponen de la formación específica para saber cómo actuar, si fuera necesario, ante una crisis de conducta de una persona con un trastorno del espectro autista. Estos conocimientos se pueden aplicar también durante la labor diaria de los policías en la prevención de la seguridad en la ciudad, para poderse comunicar de una forma correcta con personas con autismo. Esta medida se suma a otras promovidas por el Ayuntamiento de Salamanca para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo.