'El Principito' se adapta a lectura fácil para acercar la literatura a personas con autismo

El libro de 'El Principito' de Antoine de Saint-Exupery se adaptará a lectura fácil para acercar la literatura a las personas con autismo, tal y como anunciaron el alcalde de la capital segoviana, José Mazarías, y la presidenta de Autismo Segovia, Susana Guri, durante la apertura del primer festival de fomento de la lectura infantil y juvenil (Felij 2025).

El regidor segoviano destacó que esta obra literaria es “el libro ideal para adentrarse en el mundo de la lectura y esta edición hará posible que muchos niños y personas con autismo puedan disfrutar de esta maravillosa historia, comprendiendo su mensaje con mayor facilidad”. Mazarías añadió que, además de ser un proyecto “muy bonito”, "era algo necesario e imprescindible y abre nuevas puertas en el camino hacia una lectura más accesible e integradora para todos y al mismo tiempo, representa un avance valioso para logar la inclusión de las personas con trastorno del espectro del autismo en todos los ámbitos de la sociedad”.

Por su parte, Guri indicó que adaptar este clásico de la literatura universal "supone un paso importante para acercar la lectura a las personas con autismo que necesitan más apoyo. Con esta edición, queremos que todos puedan disfrutar de la belleza, la ternura y los valores de esta historia, sin barreras de comprensión ni de lenguaje”.

‘El Principito’ en lectura fácil fue editado por Libros desde Tuma, con la colaboración en la producción de Autismo Segovia. La adaptación estuvo dirigida por Silvia Martín Velasco, logopeda de la asociación, siguiendo la norma UNE 153101:2018 EX, que establece pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos en lectura fácil. Para garantizar la comprensión del texto y su diseño, la edición fue validada por Miguel Ángel Alonso, Álex Casado y Andrés López, tres de los usuarios e integrantes de Autismo Segovia, quienes certificaron que tanto el contenido como las ilustraciones y glosas son accesibles para todos los lectores.

El editor de Libros desde Tuma, Álvaro de Benito Fernández, presente también en el acto, remarcó que la publicación de un título como este en lectura fácil “proporcionará a numerosos colectivos una lectura adecuada a las diversas necesidades de cada uno”. "Es una edición dirigida a todos los públicos, no solo a aquellos con condiciones o patrones de percepción distintos, sino también a lectores infantiles y adultos que ahora tendrán una mejor aproximación a este clásico. No se trata de un texto con letra más grande, sino de una adaptación validada que facilita la comprensión lectora y del mensaje del libro”, señaló.

Accesibilidad y solidaridad

Este proyecto también apoya a la asociación, ya que el 30 por ciento de los beneficios de las ventas se van a destinar a financiar sus actividades y programas. Además, Guri agradeció la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Diputación Provincial, que, apuntó, “ha contribuido a difundir esta obra mediante la compra de ejemplares para bibliobuses y colegios, lo que permitirá que más personas puedan disfrutar esta edición”.

‘El Principito’ en lectura fácil ya está disponible en la sede de Autismo Segovia (Plaza Somorrostro, 13, Segovia) y en la tienda online de Libros desde Tuma (https://libreria.desdetuma.es/products) por 14,95 euros. Próximamente se cerrará la distribución otros puntos físicos de Segovia y su provincia, informa Ical.