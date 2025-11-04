Valladolid pone en contacto a empresas y demandantes de empleo

Más de 70 empresas con ofertas de trabajo participan de forma presencial y otra veintena a través de la plataforma digital, en la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento de Valladolid.

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Valladolid y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León permite poner en contacto a empresas y demandantes de empleo, además de ofrecer información detallada sobre los servicios de intermediación laboral, formación y orientación que se prestan desde las oficinas de empleo de la Junta de Castilla y León.

Al acto de inauguración acudieron el presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor A. Caramanzana; el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso; la concejala de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Silvia Tomillo; el diputado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Roberto Migallón, y el director del Área de Negocio de CaixaBank en Valladolid, Jesús David García.