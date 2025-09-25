Sin avances en el futuro de la remolacha en La Bañeza

No llegan buenas noticias para el futuro de la azucarera leonesa de La Bañeza.

Y es que la reunión de la Fundación Anclaje para buscar alternativas industriales al cierre de está molturadora se ha saldado sin avances y con la decepción de la parte sindical al rechazar la empresa sendos proyectos industriales para utilizar las instalaciones que quedan sin uso al renunciar esta empresa a seguir con la actividad.



El secretario general de la Federación de Industria de CCOO CyL, Miguel Ángel Brezmes, ha calificado en declaraciones recogidas por Efe de "decepcionante" la actitud de la empresa en esta nueva reunión de la Fundación Anclaje.



En concreto, ha dudado de los argumentos dados por Azucarera sobre la "falta de viabilidad económica" a las alternativas planteadas por la Junta de Castilla y León y ha criticado que los representantes de la compañía trasladen que no tienen prisa en alcanzar un acuerdo sobre las instalaciones.



En este sentido, Brezmes ha subrayado que "sí hay prisa" por el impacto que tiene el cierre para la comarca de La Bañeza y ha defendido la oportunidad que representan los fondos europeos para la transformación, ante lo que ha reclamado "voluntad empresarial" para desbloquear la situación.



El sindicalista ha explicado que la idea es que ahora la Fundación Anclaje realice una nueva propuesta alternativa para "ver si de verdad quieren algo" o si, por el contrario, "están dando largas