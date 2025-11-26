Transporte
Un Ave Valladolid-Madrid tarda tres horas y veinte minutos por pérdida de tracción
Desde Segovia ha tenido que ser remolcado y se ha parado tras cruzar los túneles de Guadarrama
El AVE que ha salido a las 7.18 horas de Valladolid y que debía llegar a Madrid a las 8.13 ha registrado sucesivas paradas por falta de tracción, según han explicado a EFE viajeros que iban en ese trayecto.
Ya antes de salir de Valladolid el tren no ha arrancado y se les ha informado de que iban a ir hasta Madrid a menor potencia.
El tren, con doce vagones, ha llegado a Segovia donde se les ha informado de que tenía que ser remolcado.
Posteriormente se ha vuelto a parar tras cruzar los túneles de Guadarrama por esa pérdida de tracción, según se ha informado a los pasajeros.
En torno a las 10.28 horas, el tren ha vuelto a arrancar; y finalmente el tren ha llegado a Madrid en torno a las 10.38 horas, según han explicado los pasajeros.
