Los vinos de Cigales y la música, un idilio de éxito

Los vinos de la Denominación de Origen Cigales y la música mantienen su idilio de éxito y volverán a estar presentes como patrocinadores en el prestigioso festival Intro Music, que se celebra este próximo sábado, 29 de noviembre, en el recinto ferial de Valladolid.

Un evento musical al alza que incluirá una cata comentada en la programación, y que se une a la posibilidad de degustar vinos blancos, rosados y tintos de once bodegas de la DO durante toda la jornada del sábado.

El festival cuenta con artistas de la talla de Shinova, Xoel López, Dorian, Carlos Ares o Iván Ferreiro, a cuyo término del concierto, que está previsto para las 15.00 horas, se realizará la cata comentada para 50 personas, ganadoras de un concurso que se realizó a través de las redes sociales de la Denominación de Origen Cigales.

Los ganadores de dieron a conocer el lunes 24 de noviembre y podrán conocer de primera mano cómo son los vinos blancos, rosados y tintos que se elaboran en la DO Cigales, entre los que se encuentran caldos de Sinforiano Bodegas, Museum y la Cooperativa de Cigales, que son los que participan en esta actividad.

Cigales, además, dotará de nombre al escenario en el que actuarán Maref, Melifuo y Repion, y todos los descansos estarán animados por Dridri DJ con la proyección del vídeo promocional de la Denominación de Origen Cigales.