El Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid presentan su expositor para la nueva edición de 'Feria. Tu espacio de ocio y compras'

Con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, la Feria de Valladolid celebra este 2025 una nueva edición de ‘Feria, Tu espacio de ocio y compras’. Un espacio que abrirá sus puertas a partir del 10 de septiembre, y en el que el Ayuntamiento y la Diputación contarán un año más con un stand compartido dedicado a promocionar la oferta turística de la ciudad y de la provincia.

Así lo han presentado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón.

En primer lugar, el Ayuntamiento de Valladolid ha dedicado esta edición a promocionar precisamente el gran evento en el que está envuelta la ciudad durante estos días: la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que este año celebra su 25 aniversario.Unas fechas muy señaladas en el calendario de todos los vallisoletanos y que “nos permiten estar un año más en esta feria, dando a conocer el potencial de Valladolid y todo lo que envuelve a esta gran ciudad”.

Siguiendo con el calendario de eventos anual, Blanca Jiménez ha hecho especial hincapié en la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que tendrá lugar del 24 de octubre al 1 de noviembre de 2025 y en la conmemoración del 475 aniversario de la Controversia. Un hecho histórico al que la ciudad homenajeará en el periodo 2025-2026 con un extenso programa de actividades a través de exposiciones, congresos, encuentros, conferencias, música, cine, teatro, publicaciones y visitas guiadas.

Precisamente en este último punto, es donde la Concejalía de Turismo sigue trabajando con la puesta en marcha de nuevas visitas familiares, históricas, y rutas que permitan precisamente dar conocer esos eventos que alberga cada año la ciudad y que la posicionan a nivel nacional e internacional. Ejemplo de ello es la ‘Ruta de Pasiones’, una visita organizada junto con la Junta de Cofradías, con la que el público podrá disfrutar de la riqueza patrimonial de las iglesias, cofradías y museos de nuestra Semana Santa cualquier mes del año.

Por último, el Ayuntamiento dará a conocer a los asistentes uno de los grandes proyectos en los que la ciudad ya está trabajando: el Centro de la Cultura del Vino. Un espacio dirigido a la promoción del patrimonio cultural del mundo del vino, el enoturismo y el turismo gastronómico que posicionará a Valladolid como un punto de encuentro de la cultura vitivinícola.

Entre las propuestas para descubrir la provincia destacan los Cortados del Pisuerga, una formación geológica con desniveles de hasta 140 metros que ofrece impresionantes miradores naturales, y otros espacios de alto valor medioambiental como la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño-Vega del Duero o el Canal de Castilla.

Un año más, desde la Diputación se pondrá en valor el patrimonio tradicional con los Molinos de Viento de Tierra de Campos, como el Molino de Castromembibre, recientemente restaurado y convertido en mirador, que simboliza la importancia histórica de la industria harinera en la región.

La Feria también servirá para dar visibilidad a los Premios de Turismo Provincia de Valladolid, que en 2025 celebran su quinta edición. Estos galardones reconocen el esfuerzo del sector público y privado en la promoción turística de la provincia, con modalidades para Mejor Producto Turístico y Mejor Iniciativa Turística, ambas con una dotación de 3.000 euros. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 26 de septiembre de 2025.

En el stand se podrán conocer los premiados de 2024, como Apícola de Tiedra con “La Caseta de la Miel” y el Ayuntamiento de San Miguel del Pino con sus “Itinerarios Musicales”, así como ganadores de años anteriores.

Un hito destacado para el próximo año será el Eclipse Total Solar del 12 de agosto de 2026, visible en su totalidad desde Valladolid. La Diputación está trabajando en coordinación con municipios y la Comisión Nacional del Eclipse para diseñar propuestas turísticas vinculadas al fenómeno, con especial atención al astroturismo.

Como parte de estas iniciativas, el 29 de octubre se celebrará en el Castillo de Fuensaldaña el Foro de Turismo Provincia de Valladolid, dedicado al “Astroturismo” bajo el lema “Una mirada al cielo”, que reunirá a expertos para posicionar la provincia como destino de referencia en observación astronómica. Las inscripciones para el foro se abrirán próximamente.

Finalmente, la Diputación invita a #pueblear, a disfrutar de la provincia de Valladolid con calma, visitando sus pueblos y descubriendo su patrimonio y naturaleza durante los próximos meses. Para planificar estas visitas, los interesados pueden consultar www.provinciadevalladolid.com

Programa de actividades del stand

En el stand de Valladolid se realizarán dos actividades diarias para el público. La primera de ellas, será una sopa de letras con palabras relacionadas con la ciudad, donde los participantes podrán poner a prueba su conocimiento mientras se divierten. La segunda será un Kahoot interactivo con preguntas sobre distintos aspectos de Valladolid, como su historia, cultura y gastronomía. Ambas actividades contarán con la presencia de un animador que explicará su funcionamiento y acompañará a los participantes durante el juego.