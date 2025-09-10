Sucesos
Hallan el cadáver de una mujer de 67 años desaparecida en Palencia
El cuerpo, sin signos de violencia, fue localizado en las inmediaciones del campus de La Yutera
El cuerpo sin vida de una mujer de 67 años, desaparecida desde el pasado 4 de agosto, fue encontrado en las traseras del campus universitario de La Yutera, en Palencia, según informó la Subdelegación del Gobierno. El cadáver no presentaba signos de violencia y la mujer llevaba consigo todos sus efectos personales, incluyendo su teléfono móvil y documentación.
La Policía Nacional está investigando las circunstancias del fallecimiento y anunció que proporcionará más detalles a través de una nota de prensa en las próximas horas.
