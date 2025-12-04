El Ayuntamiento y la Mesa del Soterramiento de Valladolid defienden la continuidad del convenio de 2017 reafirmándose en la necesidad de diálogo

La Mesa Municipal del Soterramiento, al igual que el Ayuntamiento de Valladolid, apuesta por el diálogo, reclama la continuidad del convenio de integración ferroviaria de 2017 y rechaza la propuesta unilateral del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

Así ha quedado de manifiesto tras su celebración, que ha tenido lugar hoy en la Casa Consistorial, presidida por el alcalde, Jesús Julio Carnero, y en cuyo transcurso se ha analizado la situación generada tras la intención del Gobierno de España de abandonar la Sociedad y resolver el convenio vigente.

“El equipo de Gobierno y la Mesa Municipal del Soterramiento apuestan porque se establezca un diálogo entre los miembros de la SVAV sin cortapisas, necesario, no condicionado y sincero, que permita definir y afrontar el modelo de futuro que se quiere concretar para la ciudad”, ha aseverado el alcalde.

Además, ha señalado que la propuesta de extinción de la SVAV planteada desde el Ministerio es “unilateral”, subrayando que “Valladolid no es del ministro, es de los vallisoletanos” y ha insistido en que la sociedad instrumental sigue siendo necesaria para completar actuaciones previstas y esenciales en la transformación urbana asociada a la red ferroviaria.

Carnero ha reiterado que no concurre ninguna causa objetiva que justifique la extinción del convenio de 2017 ni la disolución de la SVAV, y ha recordado que “el Consistorio ha cumplido fielmente las obligaciones y compromisos asumidos en el convenio de 2017 y en la adenda de 2022”.

“El Ayuntamiento seguirá defendiendo la viabilidad del convenio, que tiene todavía un largo recorrido”, y, al respecto, Carnero ha recordado que la SVAV continúa trabajando con eficacia, puesto que en el Consejo de Administración celebrado el pasado día 24 de noviembre se aprobaron asuntos relevantes.

Carnero ha insistido en la importancia de los terrenos liberados tras el traslado de los talleres de Renfe. Renfe y Adif deben entregar a la SVAV los suelos de los antiguos talleres, una vez completada la descontaminación, para avanzar en su urbanización y venta, con cuyos recursos se financiarán actuaciones ya ejecutadas por la Sociedad.

El actual equipo de Gobierno ya formalizó, el pasado abril, la entrega gratuita y libre de cargas de los terrenos del Nuevo Complejo Ferroviario —más de 70 hectáreas— a Renfe y Adif, “un regalo de la ciudad, sin precedentes en ningún otro lugar de España”, ha aseverado el alcalde. “Aquí solo ha habido un pagano, y son los ciudadanos de la ciudad de Valladolid”.

En el transcurso de la Mesa del Soterramiento, Carnero ha explicado, tal y como ya hizo en la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio, que plantea la creación de una Comisión de Análisis y Estudio que defina qué actuaciones pueden acometerse de forma ordenada y en un periodo de tiempo mediato, evitando afecciones graves al funcionamiento de la ciudad.

Esta planificación debe tener en cuenta los estudios de tráfico elaborados por el Centro de Movilidad Urbana, presentados tanto en la Comisión Mixta como en la SVAV.

Imposible la simultaneidad de obras: nueva estación y pasos de Ariza

El Ayuntamiento ha reiterado que no se opone a los pasos de Ariza, sino, “por sentido común”, a su ejecución simultánea con las obras de la nueva estación ferroviaria, cuya duración prevista es de 43 meses. “El solapamiento de ambas actuaciones, que se ejecutarían a menos de 500 metros, generaría un colapso circulatorio inevitable”, según el informe técnico municipal:

· Afecciones severas en calles como Estación, Ferrocarril, plaza de Colón, Paseo de Filipinos, Recondo o Puente Colgante.

· Desvío masivo hacia el Paseo de Zorrilla, ya afectado por las obras de la estación.

· Riesgos de saturación y reducción significativa del nivel de servicio en toda la zona hasta la Plaza de Zorrilla.

“La ciudad no puede soportar simultáneamente la nueva estación y los pasos de Ariza; sería un trastorno gravísimo para los ciudadanos”, ha afirmado el alcalde, quien ha subrayado que el Ayuntamiento “sigue sin conocer el rango de trabajo que implica la ejecución de la nueva estación de trenes; parece que fuera a desarrollarse en otra ciudad y no tuviera nada que ver con Valladolid”.

Una transformación ferroviaria de más de 20 años que no puede detenerse

El Ayuntamiento ha recordado que la operación ferroviaria de Valladolid se inició en 2002 y que el convenio de 2017 permitió reorientar la actuación tras la deuda acumulada por la SVAV. El convenio vigente comprende actuaciones esenciales:

· Las obras de permeabilidad ferrocarril-ciudad.

· La Variante Este de mercancías, prácticamente finalizada.

· La liquidación del soterramiento del Pinar de Antequera, ya operativo.

· La nueva estación de autobuses.

· La urbanización de los terrenos liberados.

· La remodelación de la estación de trenes, asumida por Adif.

En estos años, la SVAV ha transmitido a Adif, Adif-AV y Renfe activos ferroviarios por valor de 363,75 millones, a cambio de los suelos liberados que aún no han sido entregados.

El Consistorio ha cumplido sus compromisos:

· Modificación del planeamiento urbanístico para maximizar la edificabilidad.

· Declaración de interés municipal de las obras de pasos inferiores.

· Aportaciones económicas por valor de 37.115.500 euros correspondientes a las anualidades abonadas.

“Lo que no es de recibo es que el Gobierno de España pretenda descarrilar la operación justo cuando los objetivos del Ministerio están prácticamente cumplidos y los de la ciudad aún no”, ha declarado Carnero.

Ante lo anteriormente expuesto, los miembros de la Mesa han compartido la necesidad de mantener la SVAV; preservar la vigencia del convenio de 2017; planificar las actuaciones con rigor y evitar soluciones unilaterales por parte del Gobierno de España.

En este sentido, se ha subrayado que quien plantea abandonar la Sociedad Valladolid Alta Velocidad es el propio Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.