El PP denuncia que Palencia ha perdido casi 1.400 autónomos "desde que Sánchez llegó al Gobierno"

El Partido Popular de Palencia alertó de que la provincia ha perdido casi 1.400 autónomos “desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno” y señaló especialmente caídas del 15 por ciento en agricultura, ganadería y comercio y del 18 por ciento en hostelería.

En un encuentro con empresarios, autónomos, representantes de organizaciones empresariales y colegios profesionales celebrado hoy en la sede provincial del PP, la presidenta del partido en Palencia, Ángeles Armisén, y el diputado nacional Miguel Ángel Paniagua presentaron las líneas maestras del futuro plan nacional de apoyo a los autónomos que el PP lanzará en las próximas semanas.

Armisén subrayó la “vocación de escucha del partido” y la importancia del colectivo. “Los autónomos son esas personas que lo ponen todo por su proyecto profesional y económico: todo su tiempo, toda su energía y todo su capital”. A continuación denunció que “desde que Sánchez llegó al Gobierno, Palencia ha perdido casi 1.400 autónomos” y que la sangría es especialmente grave en sectores estratégicos para la provincia. “No es una casualidad”, añadió, “sino que los emprendedores no pueden asumir el incremento de precios ni dar empleo con las subidas de cotizaciones e impuestos que ha impuesto este Ejecutivo”.

Por su parte, el diputado nacional Miguel Ángel Paniagua detalló el decálogo inicial que servirá de base al plan nacional y que gira en torno a cuatro grandes ejes, la rebaja de impuestos y trabas burocráticas, facilidades para crecer, más protección y mayor confianza en el Estado.

Entre las medidas concretas destacó la tarifa cero en cotizaciones durante los dos primeros años para nuevos autónomos, la exención total de IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros, “una directiva europea que el Gobierno aún no ha transpuesto”, la reducción de cuatro a dos declaraciones anuales ante Hacienda y solo una el primer año, bonificación del 100 por cien en cuotas por el primer trabajador contratado y del 50 ciento por el segundo, y exención de pago de cuotas durante bajas por enfermedad grave.

Asimismo, Paniagua también anunció que el PP permitirá compatibilizar el 100 por cien de la pensión con el trabajo autónomo tras la jubilación aunque no se tengan empleados, devolverá de forma automática y completa los excesos de cotización cuando se combine empleo por cuenta ajena y propia, e impondrá exención de cuotas durante dos años tras la maternidad o paternidad y aclarará y ampliará los gastos deducibles, incluidos los de difícil justificación.

“Frente a un Gobierno que parece encantado cada vez que baja el número de autónomos, nosotros queremos hacer justo lo contrario: apoyarlos, motivarlos e incentivar su actividad en todos los puntos de España”, afirmó Paniagua, quien insistió en que “los autónomos son el eslabón más débil de la cadena económica y, al mismo tiempo, el más necesario en territorios rurales como Palencia, donde además la edad media es más alta y el relevo generacional resulta más complicado”.

Además, Armisén recordó medidas ya aplicadas por gobiernos del PP, como la tarifa plana adicional para autónomos rurales incluida en los presupuestos de la Junta de Castilla y León (actualmente bloqueada por la oposición) o la ayuda directa de 300 euros para compensar la subida de cotizaciones. También presumió de que la Diputación de Palencia paga a proveedores en un plazo medio de solo ocho días, “muy por debajo incluso del límite legal”.

Tanto Armisén como Paniagua coincidieron en que el plan definitivo incorporará todas las aportaciones recibidas en las decenas de reuniones que el PP está manteniendo por toda España. “El futuro de Palencia lo hacemos juntos o no se hará”, cerró la presidenta provincial, que tuvo palabras de agradecimiento para “los más de 12.000 autónomos que levantan la verja cada día en la provincia, en una situación especialmente difícil, y a los que queremos ayudar con propuestas concretas del Partido Popular”. El documento final será presentado oficialmente por el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo en las próximas semanas.