Una bandada de buitres acaba con una vaca y su cría en pleno parto en una explotación de Salamanca

Asaja Salamanca denunció que una bandada de un centenar de buitres, aproximadamente, acabó con las vidas de una vaca y su cría en pleno parto, mientras tenía lugar en una explotación ganadera del noroeste de la provincia salmantina. La organización agraria, que no especifica el término municipal donde tuvo lugar el suceso, sí aclara que el afectado es su presidente, Juan Luis Delgado.

Se trata del tercer ataque registrado en menos de un mes en la zona lo que demuestra, para la opa, que no se trata de un hecho aislado, sino “una problemática recurrente y creciente que exige una respuesta inmediata por parte de las administraciones”, informa Ical.

Delgado, quien relató los hechos, señaló que un precedente inmediato podría haber actuado como desencadenante. “Hace una semana murió un animal enfermo en ese mismo lugar, y los buitres acudieron entonces a alimentarse del cadáver. Desde ese momento, parece que identificaron la zona como un punto fácil de ataque y, hoy, una vaca ha coincidido en parir justo ahí y los buitres han vuelto, se han lanzado sobre ella mientras paría y la han devorado junto al ternero. Lo más grave es que esta vez no era un animal enfermo, estaba sana, y no he podido hacer nada para evitarlo”, resumió.

Juan Luis Delgado denunció la “inacción” de las autoridades ante este tipo de ataques, cada vez más frecuentes, que “no solo suponen un daño económico directo, sino que generan una profunda desesperación e impotencia entre los profesionales del campo”. “Ya no podemos ni asistir con tranquilidad al parto de nuestros animales. Esto es insostenible”, recalcó.

Por ello, Asaja exigió de nuevo a las administraciones que revisen “con urgencia” los protocolos de actuación ante ataques de fauna salvaje protegida, y habiliten líneas de compensación “rápidas y justas” para los ganaderos afectados. La organización insistió en que la situación es “insostenible” y reclamó a las administraciones “que dejen de mirar hacia otro lado”. “La falta de soluciones ante estos ataques está minando la moral de los ganaderos y poniendo en riesgo la continuidad de muchas explotaciones”, finalizó Delgado.