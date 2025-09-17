Burgos y su imponente catedral se preparan para su año "Picassiano"

Pablo Picasso será el gran protagonista cultural del próximo año en Burgos. Y es que un total de 44 obras originales del universal pintor malagueño llegarán a la sala Beato Valentín Palencia y parte del claustro bajo de la Catedral burgalesa del 3 de marzo al 29 de junio de 2026 con la exposición ‘Picasso. Raíces Bíblicas’.

Una muestra que está organizada por la Fundación Consulado del Mar de Burgos, en colaboración con la Archidiócesis y el Cabildo Metropolitano de la Catedral, con motivo de los actos de celebración del 950 aniversario del traslado de la diócesis de Oca a Burgos.

Esta selección inicial de obras del genio malagueño proceden de la Fundación Almine y Bernard Picasso (FABA), así como de otras instituciones y colecciones particulares nacionales e internacionales que se darán a conocer en la presentación oficial de la muestra en el mes de noviembre. Si bien, dos de ellas serán dos óleos sobre lienzo: ‘El Monaguillo’ (1896) procedente de la Abadía de Montserrat (Barcelona) y ‘Maternité’ (1921) de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (Madrid).

La comisaria de la muestra será la conservadora-jefe de pintura moderna del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Paloma Alarcó, quien, a través de un mosaico temático, propone mostrar el modo en que el maestro español a lo largo de su carrera se valió de numerosos símbolos cristianos o se inspiró en obras de la tradición artística religiosa y de la imaginería devocional para dar respuesta a determinados interrogantes universales, personales y artísticos.

La Capilla de los Condestables del templo gótico burgalés acogia este martes la firma del convenio de colaboración entre el presidente de la Fundación Consulado del Mar de Burgos, Antonio Méndez Pozo, y del director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, por el cuál la Fundación ‘La Caixa’ colabora con 75.000 euros para la realización de la exposición.

"Es un apoyo más a la exposición, que va avanzando y que ya cuenta con el respaldo de la Archidiócesis, el Cabildo Metropolitano de la Catedral, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos", recordaba Méndez Pozo, quien destacaba que esta no será una exposición más de Picasso”, ya que será la primera vez que se exponen sus obras en una Catedral, además de la temática de la misma.

En este sentido, el empresario aseguraba que será uno de los acontecimientos culturales del año más importantes y que ayudará a consolidar la candidatura de Burgos a la Capitalida Europea de la Cultura en 2031.

Por su parte, Gerardo Cuartero señalaba que la capital castellana está acostumbrado a vivir con la grandeza que le da su patrimonio y la importancia que le da la historia, y explicaba que esta exposición "unirá" esa herencia con la figura de Picasso.

"Somos unos privilegiados por poder contar en la ciudad con una muestra de estas características", finalizaba el directivo de CaixaBank.