Desarticulada una nueva ramificación del grupo criminal asentado en Valladolid especializado en robos con fuerza en establecimientos

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la Operación RULPA-III, ha detenido a SEIS personas, como presuntas autoras de delitos de robo con fuerza utilizando vehículos robados.

La Guardia Civil de Valladolid ha culminado nuevamente con éxito, la operación RULPA-III. Logrando desarticular en menos de tres meses a un grupo criminal asentado en la provincia de Valladolid. Sus integrantes seguían siempre el mismo método: robaban vehículos y los usaban para cometer robos con fuerza, especialmente en establecimientos de hostelería.

Estos delitos tenían su finalidad en sustraer dinero de máquinas tragaperras y cajas registradoras, productos premium del tipo; jamones, vinos, tabacos, causando una gran alarma entre los hosteleros, y una competencia desleal por parte de otros comerciantes.

Fruto de las gestiones realizadas, los investigadores detectaron que detrás de los hechos había un patrón delictivo continuo con medidas muy avanzadas. Eso llevó a la Guardia Civil a actuar de inmediato para poner fin a la oleada de delitos que se estaba produciendo en la provincia y sus alrededores.

Esta operación llego a su punto clave, cuando el grupo criminal decidió dar el siguiente paso. En ese momento la Guardia Civil activó un gran despliegue con medios técnicos y agentes sobre el terreno, lo que permitió proceder a la detención de seis personas y la recuperación de efectos sustraídos en diferentes robos de hechos cometidos en la localidad de Grijota y Palencia, Benavente (Zamora), Castrillo de la Vega y Estépar (Burgos) y en Villanubla y Valladolid.

Durante la intervención se realizaron cinco registros en domicilios, establecimientos hosteleros, y una nave, en los que se hallaron, unos 6.000 euros, herramientas para forzar cerraduras, mazas, destornilladores, martillos, equipos electrónicos para anular sistemas de seguridad, medios de ocultación, productos robados como; jamones y botellas de licor, perfumes premium de alto valor económico, tabaco, dispositivos digitales, sustancias estupefacientes que habrían logrado un alto valor en el mercado superando los 10.000 euros, etc.

Las detenciones y registros operativos que realizó la Guardia Civil fueron de alto riesgo, debido a la peligrosidad de los integrantes, las medidas de seguridad que tomaban. A pesar de estas dificultades, la Guardia Civil logró neutralizar completamente a la totalidad de los integrantes. Se ha logrado recuperar un total de 10 vehículos e incautados dos vehículos de alta gama.

Desde el pasado mes de julio, a este grupo se le imputan; 30 Delitos contra el patrimonio, siendo entre otros; 4 Delitos en grado de tentativa, 4 Delitos de robos en estancos, 3 Delitos de daños, 1 Delito contra la Salud Pública y Tráfico de drogas, 1 Delito contra la Seguridad Vial, 1 Delito de pertenencia de Grupo Criminal, 1 Delito de Blanqueo de Capitales.

Finalmente, cuatro de los detenidos pasaron a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.