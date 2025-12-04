La campaña remolachera de Azucarera ya alcanza rendimientos máximos de 147 toneladas en Toro y de 132 en León

La campaña remolachera de Azucarera avanza a “buen ritmo” y, después de poco más de un mes del inicio, ya se ha arrancado más del 34 por ciento de la superficie total sembrada en el norte que este año supera las 9.500 hectáreas. Además, la compañía destacó que se han alcanzado rendimientos máximos, muy superiores a la anterior campaña, con 147 toneladas tipo por hectárea en la zona de Toro y de 132 en la de León. Unos valores que se dan, sobre todo, en las parcelas donde se realizó una siembra temprana.

Si las condiciones lo permiten, está previsto que la campaña finalice en dos meses gracias a la “buena gestión” del cultivo de los remolacheros de Azucarera y la “eficiencia y agilidad” de los servicios de arranque y transporte con los que cuenta la compañía. Un comunicado de la empresa, señaló que en esta campaña se han puesto a disposición de los remolacheros un total de 21 cosechadoras integrales y seis equipos de pinchos que se están utilizando para el arranque de algunas zonas más pedregosas localizadas, sobre todo, en parcelas de León y alguna en el entorno de Toro. A estos 27 equipos de arranque, se suman 13 cargadores limpiadores.

“Mientras otros limitan su relación con el agricultor a un esquema de compra y venta únicamente, Azucarera invierte en servicios que aportan valor añadido y refuerzan la competitividad del cultivo en España”, apuntó la directora Agrícola, Salomé Santos. En ese sentido, valoró que la compañía trabaja con una visión “radicalmente distinta”, por que el agricultor es un cliente estratégico al que se le presta un servicio completo, personalizado y orientado a su rentabilidad, “frente a modelos donde el agricultor se reduce a un mero proveedor”.

La nota de Azucarera añadió que su compromiso no se mide únicamente en la compra de remolacha, sino en acompañar al agricultor en cada decisión clave de su explotación. “Le ofrecemos el asesoramiento agronómico de Aimcra, le ayudamos en su planificación productiva y le damos acceso a tecnología, servicios logísticos y soporte técnico especializado gracias a Agroteo. No creemos en un enfoque transaccional. Creemos en relaciones de largo plazo basadas en valor, confianza y resultados”, explicó Santos.

Un modelo integral que, a su juicio, es “ampliamente reconocido” en el sector por aportar mayor estabilidad y previsibilidad de ingresos; asesoramiento individualizado adaptado a cada explotación; soluciones técnicas y logísticas que optimizan rendimientos; acompañamiento continuo, incluso fuera de campaña e interlocución única que entiende las necesidades reales del campo.