El presupuesto inicial del Ayuntamiento de Burgos para 2026 asciende a 269 millones de euros, lo que supone un 7,6 por ciento más que el año pasado, que alcanzó los 250 millones. Las cuentas públicas fueron presentadas hoy por el vicealcalde de Burgos y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, y el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, quienes destacaron que solo en inversiones para el próximo ejercicio se contemplan un total de 34,7 millones de euros, un 15,7 por ciento más que este año.

El equipo de Gobierno del Partido Popular (PP), que gobierna en minoría, prevé llevar el presupuesto inicial a un pleno extraordinario el próximo 29 de diciembre, pero no descarta someter las cuentas a una moción de confianza en el caso de que PSOE y Vox voten en contra, una postura que es la que mantienen a fecha de hoy.

El concejal de Hacienda declaró que “hasta no llegar a la comisión extraordinaria de Hacienda y al pleno dejamos todos los caminos libres”, a lo que el vicealcalde añadió que “en el caso del PSOE “no hay ninguna razón solo serían políticas para que no apruebe este presupuesto” y le pidió que “piense en clave de ciudad”. Un mensaje que también trasladó al Grupo Municipal Vox. “Será un error que tengamos que llegar a una moción de confianza porque es innecesario con un presupuesto como este”, sostuvo Manso.