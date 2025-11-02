Carlos Martínez: “Quiero una Castilla y León de primera, no de tercera”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró en la localidad abulenes de Candeleda que quiere “una Castilla y León de primera, no de tercera”, algo que empezará a ser una realidad a partir de marzo, tras las elecciones autonómicas.

El líder socialista acudió a la localidad abulense para participar en la Fiesta de la Rosa organizada por el PSOE de Ávila, en la que también estuvo el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el secretario provincial del PSOE y alcalde del municipio, Carlos Montesino.

En su intervención, el líder socialista subrayó que su proyecto de futuro para Castilla y León pasa por conceder a la Comunidad “una voz propia” en Madrid y en Europa. “Tenemos un PSOE fuerte, con ganas y un proyecto claro”. Enfrente, dijo, hay un presidente “de manta y Marca” que aplica una política “de desidia y vagancia” en Castilla y León.

“Tenemos proyecto”, dijo, para “poder mirar a los ojos a la gente” a la hora de pedir “el préstamo de confianza” ante las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en marzo.

Por otra parte, y al hilo de la actualidad nacional, Martínez también hizo una clara comparación entre la desastrosa gestión de la DANA por parte de Mazón en la Comunidad Valenciana y la de Mañueco ante los incendios que han asolado gran parte del oeste de la Comunidad. “En Castilla y León tenemos a nuestro Mazón particular”, lamentó el líder socialista. Recordó que cuando estaba ardiendo la Comunidad y Las Médulas, Mañueco tardó dos días en volver de las playas de Cádiz para hacer acto de presencia.

Subrayó los “insultos y desprecios” del Gobierno de Mañueco a los bomberos forestales y a la ineficacia y desidia de la Junta en la prevención y extinción de los incendios. “Ellos entienden las reformas como recortes y como despilfarro”, argumentó Martínez.

También mencionó el lamentable episodio ocurrido en el entorno de Villablino, en el norte de León, cuando “Mañueco permaneció encerrado en su coche oficial durante una hora y media mientras los demás estábamos consolando a la gente, a los bomberos forestales y al alcalde, Mario Rivas, que llevaba 72 horas sin parar”.

“Mañueco no tuvo vergüenza y fue incapaz de salir de su coche para dar un abrazo a los propios agentes medioambientales de la Junta”, añadió.

“Porque Mañueco no hace nada si no hay fotógrafos o cámaras. Porque la falta corazón, le falta querer a esta Comunidad, le falta creer en esta Comunidad”, argumentó el líder socialista. “Después de casi 40 años de desidia en el poder, siempre son otros los responsables de lo que ocurre en Castilla y León”, apostilló Martínez.

Pero “si Castilla y León tiene a su propio Mazón”, dijo, también en Castilla y León se han dado casos de corrupción como los ocurridos en la Comunidad Valenciana. Recordó que, en el origen de los numerosos casos de corrupción surgidos en Castilla y León, Mañueco “siempre estuvo ahí” de una u otra forma. De hecho, hizo mención a la Trama eólica, que mañana se retoma en la Audiencia Provincial de Valladolid y en la que ex altos cargos de la Junta se enfrentan a condenas que suman 800 millones de euros y 138 millones de euros.