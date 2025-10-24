Carriedo reivindica la capacidad exportadora de Castilla y León

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha inaugurado este viernes la nueva planta PackBenefit en Valladolid, donde ha puesto en valor la fortaleza de Castilla y León en materia exportadora, a pesar de los datos negativos de ventas al exterior que se conocían ayer.

"Nuestro mercado exterior sigue creciendo, aunque lo haya hecho enmenor medida, y está contribuyendo al crecimiento económico de la comunidad, y eso a pesar de la guerra arancelaria, los conflictos internacionales y de dificultad de crecimiento de algunos de nuestros socios.

Además, aseguraba que Castilla y León sigue teniendo una balanza comercial con superávit, frente al déficit que mantiene España.

“Tenemos una cobertura de exportaciones hacia las importaciones del 21 por ciento, es decir, que exportamos un 21 por ciento más de lo que importamos y en España, sin embargo, el dato es un 12 por ciento inferior, es decir, que son 12 puntos más altas las importaciones que las exportaciones. Esta es una diferencia muy clara que certifica que Castilla y León es una comunidad exportadora”, destacaba, en declaraciones recogidas por Ical.

También ponía envalor la reciente revisión al alza del BBVA respecto a la previsión de crecimiento económico para este año, que sitúa en el 2,9 por ciento, y que se basará sobre todo en el sector industrial, en un avance de los servicios y en la demanda interna.

“Las exportaciones siguen siendo necesarias, pero somos muy conscientes también que su contribución es menor de lo que fue en ejercicios precedentes debido a que vivimos en un contexto complicado", afirmaba.