Castilla y León se despide de La Vuelta tras tres intensos días y una gran acogida

Tras tres intensos días de competición por tierras leonesas, vallisoletanas y salmantinas, Castilla y León se despide de la Vuelta Ciclista a España, que prosigue su ruta hasta Madrid, donde llegará el domingo para poner punto y final a una ronda marcada por las protestas de propalestinos contra el equipo de Israel durante las etapas.

El belga Jasper Philipsen, del equipo Alpecin, se impuso al sprint en la meta ubicada en la avenida Filiberto Villalobos de Guijuelo (Salamanca). Se trata de la tercera victoria parcial del sprinter en esta edición de la ronda española, que cumplió los pronósticos y se llevó el gato al agua ante el danés Mars Pedersen, del equipo Lidl-Trek.

La etapa, la número 19, arrancaba en el municipio vallisoletano de Rueda, con la presencia del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y finalizaba sin mayores incidentes respecto a las protestas propalestina tras atravesar la capital charra camino del municipio chacinero.

Numerosas banderas palestinas poblaron ambos lados de la calzada, tanto en Salamanca como en la localidad chacinera, pero los ciclistas pudieron rodar sin peligro en todo momento a lo largo de los 161 kilómetros que tuvo esta decimonovena manga.

El checo Jakub Otruba, del Caja Rural-Seguros RGA, rodó en solitario durante gran parte del recorrido, aunque fue neutralizado por el pelotón a la salida de Salamanca, junto al polígono El Montalvo, cuando restaban unos 50 kilómetros para el final. El viento, llamado a ser protagonista en la llanura charra, no hizo acto de aparición y no se produjeron abanicos.

Una vez en Guijuelo, con el grupo compacto, los efectivos de Alpecin se fueron ubicando paulatinamente en los puestos delanteros para colocar a su velocista en disposición de ganar. Philipsen se encargó del resto y volvió a demostrar que es el sprinter más en forma del pelotón.

La localidad chacinera, eso sí, vibró al paso de La Vuelta, con su regreso a la provincia charra, y los aficionados al ciclismo disfrutaron de lo lindo de una jornada muy especial.