Castilla y León participa en el foro nacional de los servicios 1-1-2 de España

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés Calvo, junto con los responsables del Servicio 1-1-2 de Castilla y León, participan ayer y hoy en el foro técnico que reúne en Melilla a los directores de los centros de emergencias de toda España para analizar, entre otros asuntos, la implantación de nuevas tecnologías en la gestión de las emergencias.

Los responsables de los centros 1-1-2 de España analizan en Melilla las posibilidades que ofrecen las nuevas redes de comunicación, a través de conexiones 5G, que permitirán no sólo enlazar con el servicio vía voz como hasta ahora, sino también enviar imágenes, datos y mensajes instantáneos en tiempo real, lo que hará posible una respuesta más rápida y precisa.

Otros asuntos que se abordan estos días en Melilla son la manera de garantizar la accesibilidad al sistema de emergencias para personas con discapacidad o la progresiva implantación de la Inteligencia Artificial en apoyo de los gestores de llamadas de emergencias. El objetivo es eliminar tareas rutinarias, mejorar los procesos de clasificación de incidentes o traducir de manera automática una llamada en cualquier idioma, lo que facilitará que el gestor se centre en ayudar de manera óptima a quien llama en demanda de ayuda.

1-1-2 inverso

En el foro técnico de directores y responsables de los 1-1-2 de España, se estudian además los modos de trabajo y la armonización de los protocolos de actuación que hagan posible que la respuesta a una emergencia sea uniforme y homogénea en cualquier punto de España. También se aborda el empleo que hasta el momento se ha hecho del sistema ES-Alert, también conocido como “1-1-2 inverso”, y que permite el envío masivo de mensajes desde los centros de emergencia a la población para advertir de emergencias en curso o de indicaciones de las autoridades ante una situación de crisis.

Este foro técnico nacional de centros 1-1-2, que se reúne de manera anual, nació hace 25 años con el objetivo de crear un espacio de colaboración para desarrollar y coordinar estrategias para mejorar de manera continua la gestión de emergencias. En el año 2012 se celebró en Castilla y León, al coincidir con el décimo aniversario de la puesta en funcionamiento del centro de emergencias de la Comunidad.