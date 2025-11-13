La Catedral de Burgos y Huercasa, premiadas en los Nunsys Group Awards 2025

Zaragoza acogió la Nunsys Group Awards 2025, los premios concedidos por la compañía tecnológica Nunsys Group para reconocer la excelencia y casos de buenas prácticas liderados por empresas e instituciones de ámbito nacional en el campo de la innovación y la tecnología.

La séptima edición de estos galardones se ha celebrado por primera en las oficinas centrales de Inycom by Nunsys Group ubicadas en la Plataforma Logística de Zaragoza PLA-ZA. La directora general de Nunsys Group, Beatriz Calvo, fue la encargada de dar la bienvenida a los cerca de 300 invitados de empresas, colaboradores, instituciones y medios de comunicación reunidos para la ocasión.

Se han entregado un total de 14 estatuillas, obra del escultor aragonés Pako Cerezuela, a los ganadores de las respectivas categorías, poniendo de relieve el talento y profesionalidad que fueron indispensables para la implantación de proyectos innovadores que abarcan áreas como data & inteligencia artificial, comunicaciones, ciberseguridad, cloud o audiovisuales.

Entre ellos, destacan la Catedral de Burgos, que obtuvo el Premio Reinterpretación Tecnológica del Patrimonio Histórico por el nuevo mapping 3D de la Escalera Dorada que estrenó el pasado verano, y Huercasa, empresa referente en la producción de vegetales de quinta gama, reconocida con el Premio Excelencia Analítica por su cultura del dato.