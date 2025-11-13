Muere a los 84 años el expresidente de Caja Duero Sebastián Battaner

El economista, profesor y humanista salmantino Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero, falleció hoy a los 84 años en su ciudad natal, Salamanca. Entre otros galardones, fue reconocido con el Premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio en 2002 “por su sensibilidad con la cultura, el arte y el patrimonio, y su impulso del mecenazgo”.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto y en Derecho por la Universidad de Valladolid, fue una figura clave en el mundo financiero, especialmente en Castilla y León. Desde el año 1993 ocupó la presidencia del Consejo de Administración de Caja Duero, cargo en el que permaneció durante una década, hasta el año 2003, liderando una etapa de notable expansión de la entidad.

Asimismo, fue distinguido con la Medalla de Oro de Salamanca en el año 2000 “por su destacada trayectoria profesional y su compromiso con el desarrollo social, académico y económico de la ciudad”. En 2010 recibió la Medalla de Oro de la Fundación Santa María la Real y en el año 2019, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca le otorgó la concesión del Título de Zapador Minador Honorífico.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, trasladó, en declaraciones recogidas por Ical esta mañana en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, sus condolencias a la familia y allegados, reconociendo “su inmensa contribución al conocimiento económico, su ejemplo de servicio público y su amor inquebrantable por la ciudad”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó el pésame a su familia y amigos a través de las redes sociales, y en un mensaje en su cuenta personal de X se refirió a él como un “ejemplo de compromiso cultural y solidaridad”, que “deja una huella imborrable en Salamanca y en el conjunto de nuestra Comunidad”.