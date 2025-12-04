La "catedral rosa" que fascina en la Montaña Leonesa

Hay lugares mágicos e inesperados que aparecen de la nada y uno se asombra de que estén ahí. Una de estos sitios lo encontramos en la provincia leonesa, concretamente en la Montaña, a unos 1.200 metros de altitud. Un pequeño pueblo de nombre Lois, perteneciente a Crémenes, que cuenta con alrededor de 40 habitantes.

La "catedral rosa" de Lois Jcyl

Una localidad muy importante en su tiempo, rodeada de picos de caliza y bosques de hay y roble y donde los reyes de León se desplazaban hasta aquí para cazar osos. Un paseo por el pequeño pueblo nos hace descubrir escudos en las casas, lo que nos hace una idea de la gente que aquí vivía, desde hidalgos, hasta familias de alta alcurnia. Un pueblo que dio tres obispos, y hasta gobernantes en Perú y Filipinas, entre otras personalidades.

Además, tuvo cátedra de latín durante más de dos siglos, fundada por don Jerónimo Rodríguez-Castañón Valbuena, lo que convirtió a la pequeña localidad en un referente cultural del siglo XVIII. Una cátedra por la que pasaron destacadas personas, ganándose el apodo de la "Universidad de la Montaña".

Interior de la catedral de Lois Jcyl

A finales del siglo XVIII se replanteó recuperar la vieja iglesia de Lois, para ser edificada en diez años, desde 1755 hasta 1764, bajo la dirección de Fernando Compostizo, maestro constructor de la Catedral de León.

Se trata de un edificio de estilo barroco tardío sin ornamentos. De planta clásica, de una sola nave y crucero con bóveda de cañón y cúpula de media esfera. Es de mármol rojo veteado procedente de una cantera local, lo que le otorga ese color rosado tan característico, por lo que también se le conoce como la "Catedral Rosa". Conserva varios retablos que se realizaron en la misma época. Cuenta con dos torres a los pies, dos pórticos y dos sacristías. La fachada principal se encuentra rematada con dos torres. En su interior se pueden observar varias piezas de orfebrería.

Para llegar a Lois se hace a través de una pequeña garganta por una estrecha carretera que discurre paralela al río Dueñas, y para los amantes del senderismo cuenta con numerosos caminos para realizar rutas por la naturaleza.