Choca con su vehículo contra un corzo en una carretera de Soria y cae a una acequia

Un hombre de 53 años ha resultado herido tras colisionar su coche contra un corzo en el kilómetro 346 de la N-234 en Soria y caer, posteriormente, a una acequia quedando atrapado en el vehículo.

Según han informado desde el 112, el suceso ha ocurrido este jueves en torno a las 08.03 horas a la altura del kilómetro 346 de esta vía que comunica Sagunto con Burgos, antes de llegar a la rotonda del polígono de Valcorba.

Hasta el lugar se ha trasladado asistencia sanitaria de Emergencias Sanitarias Sacyl y cuatro bomberos del parque de Soria para intentar excarcelar a la víctima ya que no podía salir del coche por sus propios medios.