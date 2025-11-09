Un ciervo llega hasta el centro de Zamora y se mete en un aparcamiento del Casco Antiguo

Un ejemplar de ciervo llegó hoy hasta el centro de la capital zamorana y entró en el aparcamiento de San Martín, en pleno Casco Antiguo de Zamora, donde permanece, a la espera de que los servicios veterinarios municipales y la Junta de Castilla y León determinen las medidas oportunas para retirarlo sin que se produzca riesgo de seguridad para las personas y sin que sufra daños el animal.

“El ciervo entro esta tarde en el casco urbano de la ciudad y se desplazó por las calle Pisones y Doctor Fleming y se introdujo en el aparcamiento de San Martín sin mayores consecuencias”, explicó el primer teniente de alcalde y concejal de Protección Ciudadana y Promoción Económica, David Gago.

“En estos momentos, está dentro del aparcamiento y se han cerrado las salidas. La Policía Municipal está al habla con los servicios veterinarios municipales y con la Junta de Castilla y León para tratar la situación y ver la mejor solución para el animal y que no comprometa la seguridad de nadie”, añadió.

Vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal bloquean el acceso al aparcamiento para evitar que el animal salga descontrolado. La acción más probable pasa por que acuda un veterinario al lugar y se le dispare al cérvido un dardo tranquilizante.