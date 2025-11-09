Hondo pesar en León por la muerte Amable Liñán

El ingeniero leonés Amable Liñán, una de las referencias internacionales de la Aeronáutica y Premio Príncipe de Asturias, fallecido ayer sábado en Madrid a los 90 años.

Amable Liñán nació en Noceda de Cabrera (León) en 1934 y era ingeniero aeronáutico y doctor ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid.

Una de las primeras instituciones en trasladar el pésame por el fallecimiento del aeronáutico ha sido la Diputación de León, que en un mensaje en redes sociales ha destacado su "dolor por la muerte de una de las referencias internacionales de la ingeniería".

También el alcalde de León, José Antonio Diez, ha trasladado su pésame a través de sus redes sociales destacando de Liñán que era uno de los mayores expertos mundiales en combustión, además de "un leonés universal".

Liñán comenzó en 1961 su docencia en la ETSI Aeronáuticos en la que fue catedrático de Mecánica de Fluidos y finalmente profesor emérito.

Por sus aulas han pasado más de 5.000 ingenieros y entre sus discípulos hay reconocidos profesionales.

Se inició en la investigación de la mano del Grupo de Combustión creado por Gregorio Millán para apoyar a Theodore von Kármán, el ilustre ingeniero norteamericano.

Liñán se ocupó especialmente del desarrollo y aplicaciones de la Teoría de la Combustión, área en la que es considerado una autoridad mundial.

Su enfoque siempre eminentemente práctico se hace extensivo a problemas tan actuales como la contaminación ambiental, la crisis energética, el efecto invernadero o la lluvia ácida.

El éxito de su carrera ha estado marcado por diferentes galardones y reconocimientos, entre los que destaca el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1993.

También ha recibido los Premios de Investigación de las Comunidades de Castilla y León y Madrid (“Miguel Catalán”) y la Medalla de Oro Zeldovich del Instituto Internacional de Combustión.

Miembro de varias Academias, es doctor Honoris Causa por cuatro universidades: Carlos III de Madrid, Universidad de Zaragoza, Politécnica de Cataluña y Politécnica de Valencia.

En los numerosos homenajes a su figura se ha resaltado su dedicación a la institución universitaria y sus aportaciones al conocimiento científico-técnico.

Fue autor de más de 200 publicaciones y ha participado en más de 285 congresos.

En su obra científica destaca The Asymptopic Structure of Counter-flow Diffusion Flames for Large Activation Energies de 1974, un clásico en la materia, así como el tratado Fundamental Aspects of Combustion, publicado en 1993 con Forman A. Williams.