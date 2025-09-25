a compraventa de viviendas en Castilla y León crece casi un 20% en julio, más de seis puntos por encima de la media del país

La compraventa de viviendas en Castilla y León creció un 19,9 por ciento en el mes de julio, hasta alcanzar las 3.256 transmisiones de este tipo de fincas, más de seis puntos por encima de la media nacional, que con un crecimiento del 13,7 por ciento, sitúa el volumen de compraventa de viviendas en 64.730, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por la Agencia Ical.

El incremento en Castilla y León representa el cuarto más pronunciado de todo el país, solo por detrás de los que anotaron Extremadura (28 por ciento), Aragón (23,8 por ciento) y Castilla-La Mancha (21,2 por ciento), mientras que dos comunidades experimentaron caídas en julio: Cantabria, con un descenso del 5,9 por ciento, y principalmente la Comunidad Foral de Navarra, donde la compraventa de viviendas se contrajo un 15,7 por ciento.

Asimismo, en el séptimo mes de 2025, se contabilizaron en Castilla y León 510 compraventas de vivienda nueva y 2.746 de segunda mano, mientras que si la división se hace entre libres y protegidas, el número de transmisiones se elevó a 2.934 en el primer caso por las 322 del segundo.

Por provincias, la compraventa de viviendas subió en todas salvo en Soria, donde descendió un 18,9 por ciento hasta las 86. El mayor aumento tuvo lugar en Valladolid, con un 45,1 por ciento, hasta las 730; seguida por Zamora, con un 41,2 por ciento (216); Palencia, con un 24,6 por ciento (218); Salamanca, con un 18,8 por ciento (417); León, con un 18 por ciento (517); Burgos, con un 16 por ciento (530); Segovia, con un 2,7 por ciento (262); y Ávila, con un uno por ciento, hasta las 280.

Fincas transmitidas

En el mes de julio, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad de Castilla y León fue de 16.962, un 5,2 por ciento más que en el mismo mes del año precedente, mientras que en todo el país, la cifra de transmisión de fincas se elevó hasta las 209.132, un 9,9 por ciento más que el dato de julio de 2024.

De las transmisiones inscritas en Castilla y León, 6.503 fueron relativas a fincas rústicas, siendo 1.811 por compraventa, 223 por donación, 27 por permuta, 2.990 por herencia y las 1.452 restantes relativas a otro tipo de intercambios. En cuanto a las 10.459 urbanas, 6.112 correspondieron a compraventas, 227 a donaciones, siete a permutas, 2.185 a herencias y 1.928 a naturaleza de otro tipo de transmisión.