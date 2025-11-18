La compraventa de viviendas en Castilla y León se incrementa un 8% en septiembre

La compraventa de viviendas en Castilla y León creció un ocho por ciento en el mes de septiembre, hasta alcanzar las 3.101 transmisiones de este tipo de fincas, una evolución superior al aumento del 3,8 por ciento de la media nacional, que situó el volumen en 63.794 inmuebles, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por la Agencia Ical.

El incremento en Castilla y León representa el quinto más pronunciado de todo el país, por detrás de Castilla-La Mancha (19 por ciento), Navarra (12,4 por ciento) Andalucía (10,2 por ciento) y Extremadura (8,4 por ciento). Otras cinco autonomías presentaron aumentos, que oscilan entre el 0,5 por ciento de Galicia y el 6,1 de País Vasco. Por contra, descendió en siete comunidades, con Baleares (9,6 por ciento) y Asturias (4,1) como las menos dinámicas en este sentido.

Asimismo, en el noveno mes de 2025, se contabilizaron en Castilla y León 513 compraventas de vivienda nueva y 2.588 de segunda mano, mientras que si la división se hace entre libres y protegidas, el número de transmisiones se elevó a 2.840 en el primer caso por las 261 del segundo.

Por provincias, la compraventa de viviendas subió en todas salvo en Segovia, donde descendió un 16,6 por ciento, hasta las 191 operaciones, y en Valladolid, donde bajó un 2,5 por ciento, hasta las 676 transacciones. El mayor aumento tuvo lugar en Zamora, con un 60,3 por ciento, hasta las 218; seguida por Soria, con un 36,2 por ciento (128); Burgos, con un 16,2 por ciento (551); Salamanca, con un 10,9 por ciento (386); Ávila, con un 10,8 por ciento (235); León, con un 4,4 por ciento (545), y Palencia, con un 4,35 por ciento, hasta las 171.

Fincas transmitidas

En el mes de septiembre, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad de Castilla y León fue de 15.943, un 4,7 por ciento menos que en el mismo mes del año precedente, mientras que en todo el país, la cifra de transmisión de fincas se elevó hasta las 198.828, un dos por ciento menos que el dato del noveno mes de 2024.

De las transmisiones inscritas en Castilla y León, 6.219 fueron relativas a fincas rústicas, de las que 1.666 lo fueron por compraventa, 116 por donación, 20 por permuta, 2.808 por herencia y las 1.609 restantes relativas a otro tipo de intercambios. En cuanto a las 9.724 urbanas, 5.888 correspondieron a compraventas, 204 a donaciones, siete a permutas, 1.887 a herencias y 1.738 a naturaleza de otro tipo de transmisión.