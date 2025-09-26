Conrado Íscar inaugura el nuevo Salón Polivalente del Centro Asistencial Doctor Villacián de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha inaugurado hoy el nuevo Salón Polivalente del Centro Asistencial Doctor Villacián, tras la reestructuración del antiguo salón cultural y zonas de paso del centro.

La actuación ha permitido la creación de un espacio de 693 metros cuadrados, equipado con tabiquería móvil que facilita su división en tres salas de 264, 225 y 203 metros cuadrados, respectivamente. Este diseño permitirá acoger actividades culturales, recreativas y terapéuticas adaptadas a las necesidades de los residentes.

Durante la inauguración, los residentes han podido disfrutar de un concierto de la Banda Municipal de Música de Pedrajas de San Esteban, como primera actividad en el nuevo espacio.

Las obras, ejecutadas por la empresa Fluidos Industriales y Cerramientos durante el verano, han supuesto una inversión de 122.881 euros.

El nuevo salón está concebido como un espacio moderno, versátil y funcional, en el que se desarrollarán programas como sesiones de revitalización, gimnasia adaptada, estimulación cognitiva, talleres de memoria, musicoterapia, manualidades, juegos de mesa, estiramientos y relajación en el Taller de Laborterapia, además de contar con un área habilitada como capilla para servicios religiosos.

En su intervención, Conrado Íscar ha destacado que “esta nueva sala polivalente forma parte de una política de la Diputación que tiene una vertiente clara: apostar por unos servicios sociales dignos, modernos y humanos, donde las personas estén siempre en el centro de nuestra acción de Gobierno”.

Asimismo, ha añadido que “seguiremos trabajando, con responsabilidad y vocación de servicio, para que el Centro Doctor Villacián siga siendo un hogar, un lugar donde se viva con dignidad, alegría y con especial cuidado para todos los residentes”.