CyLTV presenta los III Premios Diagnóstico

El director general de Castilla y León Televisión, Jorge Losada, ha presentado esta mañana la tercera edición de los Premios Diagnóstico al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Con estos galardones la cadena busca un año más reconocer y homenajear la labor de profesionales, empresas o instituciones de la comunidad que trabajan por y para mejorar el campo de salud y la sanidad. El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 16 de noviembre.

Los premios, vinculados al programa de salud de CyLTV ‘Diagnóstico’, cuentan con 13 categorías que premian a la Mejor Iniciativa Médica, de Enfermería, Farmacéutica, de Asociaciones de Pacientes y de Humanización. También reconocen la Innovación, la Investigación, la Salud Pública, la Gestión Sanitaria, la Iniciativa Sanitaria Privada y el Enfoque One Health. Como novedad, este año se incorpora una modalidad que galardona a la mejor iniciativa en materia de Salud Mental. Además, con el Premio Especial Diagnóstico, CyLTV hará una mención a una figura relevante para el campo de la salud y la sanidad, con especial atención a su trayectoria profesional.

Las candidaturas podrán presentarse a petición propia o ser propuestas por terceros y están abiertas a empresas, instituciones, grupos de trabajo o personas físicas que lleven a cabo su labor en Castilla y León. La inscripción se realizará a través de un formulario disponible en la página de los Premios Diagnóstico (https://www.cyltv.es/ficha/premios-diagnostico), donde también se detallan las bases del certamen.

Los ganadores se desvelarán en una gala televisada por la cadena autonómica, que se celebrará el 29 de enero en Salamanca. Los galardonados recibirán en este acto una exclusiva escultura conmemorativa, obra del artista castellano y leonés Óscar Martín de Burgos.

El jurado de la III edición de los Premios Diagnóstico está conformado por la jefa de Gabinete del consejero de Sanidad; un representante de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León; un representante de la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación de la Consejería de Sanidad; representantes de los Consejos de Colegios Oficiales de Médicos, Enfermeros, Farmacéuticos, Veterinarios, Psicólogos y Fisioterapeutas de Castilla y León; y el director gerente y director médico de Fundación Hospitalarias Valladolid. También formarán parte del jurado el doctor César Casado, asesor médico del programa de CyLTV ‘Diagnóstico’, la periodista y presentadora de este espacio, Sara Ayuso, y el director general de CyLTV, Jorge Losada.

Los premios Diagnóstico nacieron vinculados al programa de salud de CyLTV, que estrena un nuevo capítulo todos los sábados a las 14:00 horas. Este espacio es un formato didáctico, divulgativo y de servicio público que acerca a los ciudadanos los temas que les preocupan, siempre con un lenguaje sencillo, ameno y accesible, pero con un altísimo rigor científico. El programa, con un atractivo formato visual, trata las temáticas más diversas y realiza un verdadero diagnóstico de diversos sectores desde el punto de vista de la salud. También analiza cuestiones médicas de gran trascendencia social.

Desde el inicio de sus emisiones, el 12 de enero de 2021, ‘Diagnóstico’ ha recibido diversos reconocimientos a nivel nacional. Entre otros, se alzó con el VII Premio de Periodismo de Apoyo a la Comunicación Científica, Tecnológica e Innovadora del Foro Transfiere; el Premio de Periodismo y Comunicación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid; el primer premio en la categoría de ‘Trabajo periodístico del ámbito Sanitario’ del Foro Afectivo-Efectivo de Johnson; y una mención en los Premios Tiflos de la ONCE.

En el presente año 2025, ‘Diagnóstico’ ya se ha alzado con el Premio de Periodismo de la Fundación Grünenthal, por un tratar el riesgo que supone no sentir dolor; consiguió el Premio de Periodismo de la Fundación Instituto Roche en Medicina Personalizada de Precisión por el reportaje titulado ‘Inmunoterapia aplicada al cáncer: las células puñal’; ganó el Premio de Periodismo de la Fundación Sociedad Española de Diabetes (FSED), por abordar las consecuencias vasculares que se derivan de una diabetes mal controlada; y recientemente, recibió una mención especial en los Premios HematoAvanza de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia por un capítulo sobre leucemia mieloide crónica.