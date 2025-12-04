El PP defenderá en el pleno una iniciativa para derogar la Ley de Vivienda de Sánchez y proteger a los jóvenes y propietarios

“La ley de vivienda aprobada por el Gobierno sanchista en 2023 es un auténtico fracaso”, ha señalado Gavilanes, recordando que los precios se han disparado más de un 40% desde su llegada a la Moncloa.

El portavoz ha subrayado que Castilla y León es “un ejemplo de gestión”: 696 viviendas públicas entregadas y más de 40.000 personas beneficiadas por ayudas al alquiler.

Por ello el GPP reclamará que se derogue la ley estatal, se respeten las competencias autonómicas y se aprueben reformas urgentes contra la ocupación ilegal, “porque los españoles no necesitan más propaganda, necesitan una vivienda”.

Además, defenderá en el pleno otra PNL para proteger al sector porcino, “uno de los pilares económicos de la Comunidad”, que representa el 17% de la producción agraria y 2.400 millones de euros.

Una Junta de Portavoces donde se ha decidido que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerezca el próximo martes, 9 de diciembre, ante el pleno de las Cortes para abordar la denominada ‘trama eólica’, tras aceptarse en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, la solicitud del Grupo Socialista, que fue respaldada por toda la oposición, y rechazada por el Grupo Popular.

De esta forma, la comparecencia de Fernández Mañueco es el primer punto del orden del día del próximo pleno de la cámara, el penúltimo de la legislatura, que comenzará el martes a las 16.30 horas y continuará durante la jornada del miércoles, a partir de las 09.30 horas.

Al respecto, la portavoz socialista, Patricia Gómez, confió en que el jefe del Ejecutivo autonómico “dé explicaciones sobre la mayor trama de corrupción de la Comunidad, de la que no era ajeno, porque se sentaba en el Consejo de Gobierno”. “¿Alguien le ha escuchado dar explicaciones a Mañueco alguna vez sobre esta trama?”, preguntó Gómez, quien achacó este argumento como principal prueba para que acuda a sede parlamentaria para dar respuesta.

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, esgrimió su apoyo a esta solicitud a unas declaraciones realizadas por Mañueco el viernes en Valladolid, en las que trasladó que los secretarios generales de los partidos “mandan mucho, y es así, es cierto”. “Entonces, como era secretario general del PP cuando ocurrió la ‘trama eólica’, pues a lo mejor, como mandan mucho, nos puede explicar qué pasaba”, incidió, para añadir que esa es la razón por la que secundan esta comparecencia.

En este sentido, “a lo mejor” Mañueco “sorprende diciendo que no conocía a Rafael Delgado cuando era viceconsejero de Economía, igual que el jeta de Sánchez dice que no conocía a Ábalos”. “Que nos explique qué pasaba en esa época”, insistió Hierro.

También Ángel Ceña, uno de los portavoces del Grupo UPL-Soria Ya, justificó su apoyo a la petición de esta comparecencia porque, recordó, “hay más de 70 millones de euros en mordidas que se han gastado” y, a su juicio, “lo debe explicar”.

Mientras, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, sostuvo que Mañueco “va a comparecer a rastras ante las Cortes para dar explicaciones de la mayor trama de corrupción de la historia de Castilla y León”, en la que “están implicados varios altos cargos de la Junta en aquellos días, cuando él era secretario general”. Fernández recordó que a estos altos cargos se les acusa “de cohecho, extorsión y blanqueo de capitales, y la Junta pedía mordidas por 75 millones”. “Mañueco debería dar explicaciones políticas, dimitir y convocar elecciones”, reivindicó Fernández, quien añadió que “en cualquier otro partido estaría inhabilitado”. “A ver qué explicaciones, mentiras y bulos suelta”, dijo.

Entre los portavoces que respaldaron esta petición de comparecencia también se encuentra Francisco Igea, quien confió en que el presidente de la Junta “responda” y acuda al pleno, “a no ser que el presidente sufra un problema de causa mayor”, ironizó.

“La pinza, una vez más”

Por último, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, lamentó que con esta decisión se “asiste una vez más a la pinza del PSOE y Vox”. “Lo decimos siempre tras la Junta de Portavoces. Unen sus votos para intentar convertir las Cortes en un plató electoral”, comentó, en declaraciones recogidas por Ical.

A su juicio, mientras el PP “presenta los indicadores oportunos para ser la tercera mejor comunidad de España, PSOE y Vox solo quieren ruido y utilizan esta cámara como un escenario de campaña”. “La trama eólica ya está judicializada y el presidente ya asistió en 2020 a la comisión de investigación”, recordó el portavoz ‘popular’.

Gavilanes mostró su “sorpresa sobremanera” del respaldo de Vox a esta comparecencia, dado que “siempre alega en sus intervenciones, cuando se pide una comisión de investigación, que la rechaza porque ya está judicializado”. Sin embargo, expuso, “a tres o cuatro meses de las elecciones sí les parece oportuno, aliándose con el PSOE”. “Es una irresponsabilidad absoluta. No pretenden buscar la verdad o que se aclaren los temas, sino el espectáculo”, apuntó el portavoz, quien afeó que la oposición “intenta sustituir las Cortes por un juicio paralelo”.