PricewaterhouseCoopers amplía sus instalaciones de Valladolid y prevé un plan de crecimiento de hasta 250 profesionales

PricewaterhouseCoopers (PwC) amplió las instalaciones de su sede de Valladolid y sumó 57 nuevos profesionales hasta los cerca de 130, la gran mayor parte formado por talento joven, en una apuesta que se enmarca en el plan de crecimiento puesto en marcha por la compañía, que prevé llegar hasta los 250 trabajadores.

Durante la inauguración de la ampliación de la oficina de PwC Valladolid, el alcalde, Jesús Julio Carnero, puso en valor que ‘Price’ crezca en la ciudad, pero destacó que todavía es más importante que lo haga a través de la “juventud talentosa”, al reconocer el matiz de “jóvenes y talentosos”, dijo.

Carnero trasladó la enhorabuena a ‘Price’ por “cómo hace” su labor, al ser una “grandísima empresa” presente en más de 140 países, donde Valladolid se enmarca en su “constelación” a nivel mundial, razón por la que aseguró que “somos importantes. como vallisoletanos y sois importantes como talento que se ha formado en la Universidad de Valladolid", aclaró en presencia del rector de la UVa, Antonio Largo.

El regidor vallisoletano afirmó que desde el Consistorio se busca “aprovechar la oportunidad” actual de la mano de ‘Valaldolid Now’, cuyo proyecto pretende “atraer y consolidar” empresas y entidades gracias a una “oportunidad espacial y temporal”. Es decir, desde la posición de la ciudad en el papel geográfico y de ubicación, así como por el modelo de calidad de vida, ya que, según apuntó, “Madrid está colmatada”.

“Son más los que vienen que los que se van a Madrid”, una tendencia que se produce porque la gente, sobre todo los jóvenes, tienen una “valoración importante” de esos aspectos fundamentales como la calidad de vida que puede ofrecer una ciudad como Valladolid. Así, agradeció a los jóvenes su apuesta por la ciudad, al remarca que están en el “mejor sitio del mundo”, apostilló el regidor.

Formación y desarrollo

Por su parte, el consejero delegado de PwC Auditores, S.L. y miembro del Global Assurance Leadership Team de PwC, Rafael Sanmartín, destacó la buena opción de combinar una profesión como la auditoría con la ciudad de Valladolid, la cual calificó como una opción “profesional y personal de mucho valor”, quien señaló que en la firma se apuesta por la “formación y el desarrollo”.

Además, dejó claro que la auditoría es una profesión de “utilidad pública”, la cual está “regulada”, porque hay “mucha gente que confía en nuestro trabajo”, dado que esta profesión consiste en "contribuir a generar confianza en información financiera y no financiera". Y eso tiene mucho valor", reconoció.

Sanmartín detalló que ‘Price’ vive un “momento magnífico” desde el punto de vista de liderazgo en el mundo de la auditoría, cuya firma es líder en España y en el mundo, al dar “un buen servicio”, concluyó.