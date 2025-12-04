Refuerzo a los centros sanitarios en el medio rural de Castilla y León

El nuevo cengtro de salud de la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe ampliará en un 60 por ciento su superficie actual, gracias a una inversión de cinco millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León que incluye la obra y el equipamiento tecnológico y montaje.

Ha sido el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien acompañado por el presidente de la Diputación soriana, Benito Serrano, entre otras autoridades, ha presentado las líneas básicas de este poyecto, que prevé un total de 101 espacios asistenciales, distribuidos en los 1.523 metros cuadrados, lo que supondrá un incremento sustancial en la calidad de la asistencia prestada a los casi 4.000 habitantes de esazona básica de salud así como una mejora en las condiciones para el desempeño de los profesionales.

En concreto, la Gerencia Regional de Salud ha previsto una zona de acceso así como una para Consultas, que dispondrá de seis de Medicina de Familia, seis de enfermería, una consulta de pediatría, una de enfermería pediátrica, una consulta polivalente, una sala de técnicas y curas y una de procedimientos técnicos, así como 15 salas de espera y una sala de lactancia.

Para la zona de toma de muestras está prevista la dotación de una sala de extracciones, sala de esterilización y almacén, así como sala de espera. En cuanto al área de apoyo administrativo contará con un despacho de administración, despacho del coordinador, despacho del responsable de enfermería, despacho del trabajador social, sala de reuniones y aula de docencia.

La Unidad de Atención a la Mujer tendrá una consulta de matrona, una sala de usos múltiples, vestuario, almacén y zona de espera. La Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación contará con una consulta de fisioterapia y una sala con tres boxes, vestuarios, almacén y zona de espera. El nuevo centro de salud tendrá también con Unidad de Salud Bucodental que dispondrá de una consulta de odontoestomatología, zona de espera, cuarto de instalaciones y almacén.

Y por lo que se refiere al Punto de Atención Continuada (PAC) para la atención de urgencias, contará con zonas asistenciales con vestíbulo y sala de espera, dos salas de urgencias, una sala de curas, una sala de observación, almacén, aseos públicos adaptados, una sala de estar y cuatro dormitorios con aseo.