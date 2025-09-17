Acceso

Catorce diseñadores de Castilla y León buscan brillar y seducir con sus creaciones en la Mercedes-Benz Fashion Week

La gran cita de la moda nacional arranca mañana en la capital de España

Modelo con un diseño de Fely Campo en la pasada edición de la Madrid Fashion WeekJuan LázaroIcal
La moda de Castilla y León vuelve a brillar en el mayor escaparate de tendencias de España. Diez diseñadores de la Comunidad participarán en el stand 'Uniendo Moda Castilla y León', dentro de la zona Cibelespacio, en una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025, que se celebra del 18 al 21 de septiembre en IFEMA.

La iniciativa forma parte del proyecto 'Uniendo Moda', una estrategia promovida por CEOE Castilla y León con el respaldo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que busca impulsar la proyección del talento creativo local, fortalecer la industria textil autonómica y generar nuevas oportunidades de negocio dentro y fuera de España.

Tras el éxito de la edición anterior, en la que Castilla y León tuvo una destacada participación en el Cibelespacio, creadores de la Comunidad regresan con fuerza a esta cita internacional para mostrar el potencial creativo y la calidad de la moda que se diseña y produce en el territorio. En esta ocasión, mostrarán sus colecciones Ainhoa Salcedo, Ángel Iglesias, Bordados Azahar, Santiago García – Didesant, Raquel Tomillo, Lucía Jurado – Alta Artesanía, Tocados Zeleste, Concha Ceballos, Natacha Arranz Atelier y Mónica Fuentetaja Atelier.

El espacio 'Uniendo Moda Castilla y León' se renueva este año con un formato más dinámico e interactivo, que permitirá a los diseñadores participantes disponer de más tiempo para presentar sus colecciones y conectar directamente con profesionales del sector, medios especializados, compradores y público.

Los diez diseñadores reflejan la diversidad, innovación y excelencia del sector textil y de autor de Castilla y León, consolidando a la Comunidad como un referente emergente dentro del panorama nacional.

La edición 2025 de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid será especialmente significativa, al conmemorar el 40º aniversario de la pasarela. En este contexto, la presencia de Castilla y León no solo refuerza su posicionamiento dentro del circuito nacional de la moda, sino que ofrece a sus diseñadores una plataforma estratégica de alta visibilidad, con repercusión en medios generalistas, especializados y redes sociales.

Calendario de presentaciones

  • 18 de septiembre

La jornada comenzará, en el stand de Castilla y León a las 10:00 horas, con la diseñadora vallisoletana Ainhoa Salcedo, reconocida por su trabajo en moda nupcial y de ceremonia, así como por su aplicación de la inteligencia artificial en el diseño de moda.

A partir de las 16:30 horas será el turno de la firma zamorana Ángel Iglesias, con más de cuatro décadas de trayectoria en la confección de prendas femeninas, caracterizadas por la feminidad, la atemporalidad y el cuidado en cada detalle.

  • 19 de septiembre

Abrirá el día Bordados Azahar, firma segoviana con más de 30 años de experiencia en personalización y bordados, que combina tradición y técnicas actuales en el sector textil.

A continuación, el leonés Santiago García – Didesant, con más de 35 años de trayectoria, mostrará sus creaciones de moda de fiesta y ceremonia, junto a propuestas más coloridas y originales bajo su segunda firma, Didesant.

La jornada se completará con la diseñadora burgalesa Raquel Tomillo, especializada en moda femenina de vestir, fiesta y ceremonia, con más de 20 años de experiencia y presencia en ferias nacionales e internacionales.

  • 20 de septiembre

La sesión del sábado comenzará a las 10:00 horas con la diseñadora abulense Lucía Jurado – Alta Artesanía, especializada en moda nupcial y de ceremonia, que fusiona la elegancia clásica con un enfoque contemporáneo en cada pieza.

A las 13:40 horas tomará el relevo la firma salmantina Tocados Zeleste, con más de 15 años de trayectoria en la creación de tocados y complementos exclusivos, que destacan por el equilibrio entre tradición, modernidad y detalle artesanal.

La jornada concluirá a las 17:20 horas con la también salmantina Concha Ceballos, referente en prêt-à-porter, moda de fiesta y confección a medida, con colecciones que se caracterizan por la calidad de los tejidos y la versatilidad de sus diseños.

  • 21 de septiembre

La última jornada en el stand de Castilla y León comenzará a las 10:00 horas con la diseñadora vallisoletana Natacha Arranz Atelier, con más de 25 años de trayectoria en la fusión de moda y sombrerería, y un estilo marcado por el uso de tejidos naturales y técnicas artesanales.

Cerrará la participación de Castilla y León, a partir de las 16:30 horas, la diseñadora segoviana Mónica Fuentetaja Atelier, creadora de vestidos exclusivos para novias, madrinas, comuniones y fiesta, reconocida por su personalización y atención al detalle.

Baro Lucas, María Lafuente, Fely Campo y Guillermo X presentan sus colecciones sobre la Pasarela.

Además de la programación en el stand, varios diseñadores de Castilla y León estarán presentes en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025. El viernes 19 de septiembre, el tordesillano Baro Lucas presentará su colección en la Sala Mercedes-Benz. El sábado 20 será el turno de la leonesa María Lafuente, a las 11:00 horas, seguida a las 14:00 horas por la salmantina Fely Campo. Finalmente, el domingo 21 de septiembre, el burgalés Guillermo X presentará su propuesta, cerrando la participación de Castilla y León en esta edición.

