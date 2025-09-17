Catorce diseñadores de Castilla y León buscan brillar y seducir con sus creaciones en la Mercedes-Benz Fashion Week

La moda de Castilla y León vuelve a brillar en el mayor escaparate de tendencias de España. Diez diseñadores de la Comunidad participarán en el stand 'Uniendo Moda Castilla y León', dentro de la zona Cibelespacio, en una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025, que se celebra del 18 al 21 de septiembre en IFEMA.

La iniciativa forma parte del proyecto 'Uniendo Moda', una estrategia promovida por CEOE Castilla y León con el respaldo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que busca impulsar la proyección del talento creativo local, fortalecer la industria textil autonómica y generar nuevas oportunidades de negocio dentro y fuera de España.

Tras el éxito de la edición anterior, en la que Castilla y León tuvo una destacada participación en el Cibelespacio, creadores de la Comunidad regresan con fuerza a esta cita internacional para mostrar el potencial creativo y la calidad de la moda que se diseña y produce en el territorio. En esta ocasión, mostrarán sus colecciones Ainhoa Salcedo, Ángel Iglesias, Bordados Azahar, Santiago García – Didesant, Raquel Tomillo, Lucía Jurado – Alta Artesanía, Tocados Zeleste, Concha Ceballos, Natacha Arranz Atelier y Mónica Fuentetaja Atelier.

El espacio 'Uniendo Moda Castilla y León' se renueva este año con un formato más dinámico e interactivo, que permitirá a los diseñadores participantes disponer de más tiempo para presentar sus colecciones y conectar directamente con profesionales del sector, medios especializados, compradores y público.

Los diez diseñadores reflejan la diversidad, innovación y excelencia del sector textil y de autor de Castilla y León, consolidando a la Comunidad como un referente emergente dentro del panorama nacional.

La edición 2025 de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid será especialmente significativa, al conmemorar el 40º aniversario de la pasarela. En este contexto, la presencia de Castilla y León no solo refuerza su posicionamiento dentro del circuito nacional de la moda, sino que ofrece a sus diseñadores una plataforma estratégica de alta visibilidad, con repercusión en medios generalistas, especializados y redes sociales.

Calendario de presentaciones

18 de septiembre

La jornada comenzará, en el stand de Castilla y León a las 10:00 horas, con la diseñadora vallisoletana Ainhoa Salcedo, reconocida por su trabajo en moda nupcial y de ceremonia, así como por su aplicación de la inteligencia artificial en el diseño de moda.

A partir de las 16:30 horas será el turno de la firma zamorana Ángel Iglesias, con más de cuatro décadas de trayectoria en la confección de prendas femeninas, caracterizadas por la feminidad, la atemporalidad y el cuidado en cada detalle.

19 de septiembre

Abrirá el día Bordados Azahar, firma segoviana con más de 30 años de experiencia en personalización y bordados, que combina tradición y técnicas actuales en el sector textil.

A continuación, el leonés Santiago García – Didesant, con más de 35 años de trayectoria, mostrará sus creaciones de moda de fiesta y ceremonia, junto a propuestas más coloridas y originales bajo su segunda firma, Didesant.

La jornada se completará con la diseñadora burgalesa Raquel Tomillo, especializada en moda femenina de vestir, fiesta y ceremonia, con más de 20 años de experiencia y presencia en ferias nacionales e internacionales.

20 de septiembre

La sesión del sábado comenzará a las 10:00 horas con la diseñadora abulense Lucía Jurado – Alta Artesanía, especializada en moda nupcial y de ceremonia, que fusiona la elegancia clásica con un enfoque contemporáneo en cada pieza.

A las 13:40 horas tomará el relevo la firma salmantina Tocados Zeleste, con más de 15 años de trayectoria en la creación de tocados y complementos exclusivos, que destacan por el equilibrio entre tradición, modernidad y detalle artesanal.

La jornada concluirá a las 17:20 horas con la también salmantina Concha Ceballos, referente en prêt-à-porter, moda de fiesta y confección a medida, con colecciones que se caracterizan por la calidad de los tejidos y la versatilidad de sus diseños.

21 de septiembre

La última jornada en el stand de Castilla y León comenzará a las 10:00 horas con la diseñadora vallisoletana Natacha Arranz Atelier, con más de 25 años de trayectoria en la fusión de moda y sombrerería, y un estilo marcado por el uso de tejidos naturales y técnicas artesanales.

Cerrará la participación de Castilla y León, a partir de las 16:30 horas, la diseñadora segoviana Mónica Fuentetaja Atelier, creadora de vestidos exclusivos para novias, madrinas, comuniones y fiesta, reconocida por su personalización y atención al detalle.

Baro Lucas, María Lafuente, Fely Campo y Guillermo X presentan sus colecciones sobre la Pasarela.

Además de la programación en el stand, varios diseñadores de Castilla y León estarán presentes en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025. El viernes 19 de septiembre, el tordesillano Baro Lucas presentará su colección en la Sala Mercedes-Benz. El sábado 20 será el turno de la leonesa María Lafuente, a las 11:00 horas, seguida a las 14:00 horas por la salmantina Fely Campo. Finalmente, el domingo 21 de septiembre, el burgalés Guillermo X presentará su propuesta, cerrando la participación de Castilla y León en esta edición.