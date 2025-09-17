La Junta pone en marcha la nueva Oficina de Empleo Burgos II, un nuevo referente en servicios y sostenibilidad

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado las nuevas instalaciones de la Oficina de Empleo Burgos II, situadas en la calle Juan de Padilla. Este moderno edificio, que alberga tanto las dependencias del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) como del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), presta servicio a los usuarios desde el pasado 2 de septiembre, tras una inversión de casi 2 millones de euros y la colaboración de las distintas administraciones: autonómica, local y estatal.

Junto a la consejera, han participado en la visita a las instalaciones la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco; el delegado Territorial en Burgos, Roberto Sainz; el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, así como la gerente provincial del ECYL Burgos, Nieves Muriel; el director de la oficina delSEPE, José Antonio Bouzón, lo que subraya la colaboración institucional en este proyecto.

Eficiencia, sostenibilidad en un edificio de vanguardia

La nueva oficina de empleo Burgos II sustituye a la antigua edificación de la calle Calzadas, donde se prestaba servicio en régimen de alquiler. Se trata de un edificio de nueva construcción erigido sobre una parcela de uso dotacional de 1.565 m², cedida por el Ayuntamiento de Burgos. El proyecto, que destaca por su diseño moderno y eficiente, ha supuesto una inversión de 1.993.139 euros, financiados por el SEPE.

El edificio de una sola planta y con forma de trapecio irregular se ha diseñado con criterios de funcionalidad y confort. El acceso se realiza a nivel de acera a través de un amplio zaguán triangular dotado con cortaviento y dos puertas automáticas correderas y acristaladas que comunican con el vestíbulo y la zona de espera.

La eficiencia energética es una de las principales características del inmueble. Cuenta con un patio interior ajardinado que proporciona abundante iluminación natural, mejorando la comodidad y reduciendo el consumo eléctrico. La cubierta plana alberga paneles fotovoltaicos y un sistema de climatización por aerotermia, lo que le otorga la máxima calificación energética, “A”, en consumo y emisiones de CO2. Además, dispone de un sistema de ventilación con recuperador de calor, lo que implica un significativo ahorro económico a lo largo de la vida útil del edificio, y sus fachadas Sur y Oeste están protegidas de la radiación solar mediante una celosía de piezas cerámicas. El diseño exterior incluye una urbanización con aparcamiento para 10 vehículos e iluminación LED oculta en las zonas ajardinadas que da la sensación de que el edificio "flota".

Más confort y mejores prestaciones para ciudadanos y empresas

Aunque los servicios del Ecyl se prestan como distrito único, lo que permite que los usuarios puedan acudir a cualquier centro, la oficina Burgos II está concebida como oficina de referencia del 42% de la población de la ciudad de Burgos incluyendo la zona centro y el centro histórico y los barrios de Villatoro, Cortes, zona de nueva expansión de Huelgas, Villímar y G3. A nivel industrial, da servicio al Polígono Industrial de Villalonquejar, uno de los más importantes de la ciudad. La nueva ubicación, cercana a otras administraciones públicas, ofrece una mayor ventaja para el usuario al facilitar la realización de diferentes trámites administrativos.

El edificio alberga tanto los servicios del Ecyl, con 14 trabajadores, como los del SEPE, con 8 trabajadores, aunque tiene capacidad para más de una treintena de profesionales. El nuevo espacio supone no solo mayor confortabilidad sino también mejores servicios y prestaciones para los burgaleses, tanto para las personas trabajadoras y las que buscan empleo, como para las empresas.

Las dependencias delServicio Público de Empleo de Castilla y Leónen Burgos tienen como principal funciónimpulsar y desarrollar laspolíticas activas de empleo diseñadas para dar respuesta a las necesidades de todos los agentes del mercado laboral, facilitando la intermediación laboral, realizando los trámites asociados a la demanda de empleo, prestando servicios de orientación profesional, asesoramiento al autoempleo e información detallada sobre las posibilidades de formación profesional para el empleo existentes, o cualquier otro tipo de servicio.

En lo que va de año, en la Oficina Burgos II se han prestado más de 11 mil servicios, aglutinando una parte importante de los más de 40 mil servicios que se prestaron en el conjunto de las 8 oficinas que existen en la provincia de Burgos, 3 de ellas en la capital. Además, durante el pasado año, la oficina atendió a 8.900 demandantes de servicios de empleo, ofertó de forma directa 910 puestos de trabajo y gestionó más de 600 ofertas de empresas burgalesas, un servicio fundamental tanto para los trabajadores como para las empresas burgalesas.

54 oficinas y más de 465 mil servicios en Castilla y León

La Junta de Castilla y León cuenta con 54 oficinas de empleo distribuidas en todas las provincias y que garantizan la capilaridad de los servicios en todo el territorio de la comunidad. Desde estas oficinas se han prestado el pasado año más de 465 mil servicios, incluidos los servicios de intermediación laboral, entre los que cabe destacar la gestión de más de 54 mil ofertas de puestos de trabajo con la selección de 186 mil candidatos registrados en las oficinas de empleo como demandantes de empleo o de mejora de empleo.

Además, para mejorar estos servicios de intermediación se han incorporados nuevos procedimientos, tales como un sistema de difusión automática de ofertas de empleo que agiliza el acceso a oportunidades laborales, un módulo específico de atención empresarial que facilita la contratación de trabajadores con perfiles adecuados, o una mejora de los sistemas informáticos.

Infraestructuras eléctricas

Por otra parte, Leticia García exigió al Gobierno de Pedro Sánchez “la necesidad” de reforzar las infraestructuras eléctricas de la Comunidad para que “no sea un obstáculo” al crecimiento empresarial.

En este sentido, recordó que se trata de una reivindicación que en los últimos años se está transmitiendo al Ejecutivo central desde el autonómico y que el propio presidente Alfonso Fernández Mañueco se lo hizo saber a Pedro Sánchez en la última reunión que mantuvieron porque “está en su mano reforzar la infraestructura eléctrica de nuestra Comunidad”.

García manifestó que “con los esfuerzos que hacen nuestras empresas, nuestros trabajadores, la Junta de Castilla y León con las políticas públicas, económicas y de poner a disposición de nuestro tejido empresarial suelo industrial, luego ocurre que en muchos casos el desarrollo se ve limitado por la falta de infraestructuras eléctricas y de suministro, que lo estamos viendo y es efectivo, en toda la Comunidad”, informa Ical.

Además, precisó que en provincias industriales como la de Burgos, “se aprecia con mayor necesidad en el día a día” porque “el crecimiento de muchas empresas se ve entorpecido por esa necesidad de infraestructuras eléctricas”. “Vamos a seguirlas exigiéndolas al Gobierno de España porque está en su mano reforzar la infraestructura eléctrica de nuestra comunidad autónoma”, reiteró.

Preguntada acerca de si se tiene constancia de si alguna empresa no ha podido instalarse en la Comunidad por este motivo o se ha tenido que ir por falta de red eléctrica, la consejera de Industria declaró que “conocemos las dificultades que tienen las empresas, fundamentalmente desde el punto de vista del crecimiento” si bien aseguró que “no puede dar datos de ninguna empresa que efectivamente se haya tenido que ir, pero sí es verdad que muchas empresas que pretenden crecer, ven dificultado ese ese crecimiento”.

Sin embargo, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, reconoció la pasada semana que hay dos empresas que no se van a instalar porque no hay capacidad energética para alimentarlas en el polígono industrial de Ircio, en Miranda de Ebro (Burgos) a lo que la responsable autonómica contestó: “Conocemos de forma global esas dificultades en todas las provincias de Castilla y León porque este problema del suministro y de las infraestructuras eléctricas es generalizado en toda nuestra Comunidad y no acompaña al crecimiento de las empresas”.

Finalmente, la consejera de Industria, Comercio y Empleo manifestó que los últimos datos de crecimiento empresarial de Castilla y León “se podrían ver limitados por esa falta de desarrollo de infraestructuras eléctricas de Castilla y León fundamentalmente”, al tiempo que valoró que sea una “comunidad líder en la generación de energías renovables en toda España”.