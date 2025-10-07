Detenidos dos menores en un domicilio de Burgos tras golpearse y amenazarse con cuchillos y tijeras

Agentes de la Policía Local han detenido a dos menores, un chico y una chica, en un domicilio de la capital burgalesa, tras golpearse y amenazarse gravemente, ha informado este martes el Ayuntamiento de Burgos.

La detención se produjo el 1 de octubre, tras recibir un aviso, hacia las 15:40 horas, en la que se informaba de una fuerte discusión con amenazas y agresión, en un domicilio de la calle Francisco Grandmontagne, en el barrio de Gamonal de la capital burgalesa.

Ya en el lugar, los agentes localizaron a una persona de avanzada edad que sufría un cuadro de ansiedad.

Esa persona solicitó de urgencia la actuación de la Policía Local por los dos menores que se encontraban en el interior de la vivienda, un chico de 14 años y una chica de 16.

Ambos menores estaban enfrascados en una fuerte discusión, presentaban diversos golpes y erosiones y habían utilizado un cuchillo y unas tijeras con los que presuntamente se habían amenazado.