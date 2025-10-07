Regresa el programa "Alimentes" de Gadis para fomentar el consumo responsable y saludable en las aulas

Supermercados Gadis vuelve de nuevo a las aulas con su programa educativo Alimentes. Un proyecto ya consolidado que, cada curso escolar, amplía contenidos para abarcar más conceptos e incorpora nuevas experiencias en torno a los temas que trabaja de forma transversal: educación sobre nutrición; consumo responsable y consciente para evitar el desperdicio alimentario, el valor del desarrollo sostenible a través de la producción local y de proximidad; y el cuidado del medioambiente.

“Nuestro objetivo es apoyar a las familias y a la comunidad educativa para que los niños y niñas de hoy, que son los adultos del mañana, aprendan a comer bien y que, poco a poco, empiecen a ser conscientes de la responsabilidad que tienen al elegir los alimentos, tanto para su salud como para la del planeta. Creemos que la semilla del cambio se planta durante la infancia”, explican desde Gadis.

Un propósito común que se plasma en Alimentes, con contenidos desarrollados por profesionales, dirigidos a alumnos de la 2ª etapa de Educación Infantil y de Educación Primaria de Galicia y Castilla y León, y adaptados a los currículos oficiales en las asignaturas de Ciencias Naturales, Sociales y Educación Física.

Abierto el calendario de visitas a los supermercados

Para completar el aprendizaje virtual, la segunda parte del programa incluye visitas presenciales a los Supermercados Gadis, para que los alumnos puedan ver de cerca las diferentes secciones, especialmente las de producto fresco: pescadería, frutería y carnicería, haciendo hincapié en que los productos frescos y de temporada son más sostenibles y saludables. Ya se pueden gestionar también estas visitas en el calendario digital que la plataforma pone a disposición de los docentes.

Atención a la diversidad

Fomentar la inclusión y atender las diversas capacidades son dos prioridades para Gadis, recogidas en su programa de Responsabilidad Corporativa. En este curso escolar también se ponen en práctica con Alimentes, que ha incorporado y adaptado contenidos para favorecer la accesibilidad a todos los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales.

Catorce unidades didácticas y una novedad: el compostaje

Gadis busca conectar con los estudiantes a través del entorno digital para la primera fase del programa. Podrán seguir la cadena de alimentos de forma virtual desde el origen, visitando una lonja, un huerto o una explotación ganadera; el almacén donde se guardan los productos y las diferentes secciones de los supermercados. El foco se pone también en el cuidado del medioambiente, para que los niños y niñas aprendan, de forma sencilla y práctica, cómo evitar el desperdicio alimentario y por qué es importante cuidar los recursos naturales y proteger el planeta.

En línea con la importancia que le da Gadis a la conservación del entorno y, para ayudar a despertar la conciencia medioambiental, otra de las novedades es una unidad didáctica sobre el compostaje, muy experiencial para que los estudiantes exploren sus propias habilidades si lo llevan a cabo. En total, son 14 unidades con textos, vídeos, fichas interactivas y juegos para impulsar un aprendizaje divertido. Se incluye también la del Plato Alimentes, en la que se explican las porciones y categorías adecuadas de los alimentos que hay que introducir en los menús equilibrados según la recomendación del Plato de Harvard.

Gadis, comprometida con la educación de calidad

Desde hace más de veinte años, Gadis ha afianzado su programa Alimentes como un recurso educativo de calidad, que complementa la labor de docentes y familias para fomentar un estilo de vida activo, saludable y sostenible. Solo en el curso 2024-2025, este plan llegó a más 26.500 niñas y niños de Galicia y Castilla y León. Finalizar el itinerario interactivo tiene premio: un kit del Plato Alimentes y la posibilidad de participar en el sorteo de 5 packs de tablets entre todos los colegios.