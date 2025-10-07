González Corral llama a las pymes agroalimentarias a digitalizarse: "Mejorará su competitividad y dinamizará el medio rural"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha protagonizado este martes un foro sobre agroindustria, agroalimentación y vino donde ha reivindicado la importancia de llevar la transformación digital a estos sectores para mejorar su competitividad y generar oportunidades en el medio rural.

“La digitalización es una oportunidad histórica para nuestro sector agroalimentario y vitivinícola. No hablamos de un futuro lejano, sino de la transformación que ya se está realizando”, decía durante este encuentro organizado por El Norte de Castilla.

La consejera defendía la fortaleza de Castilla y León en materia aroalimentaria y vitivinícola, una de las regiones más importantes de Europa, al recordar que cuenta con trece denominaciones de origen de referencia, una industria alimentaria “innovadora” y “fuertemente implantada” en el territorio que representa en torno a un tercio de la cifra de negocio del sector industrial de la Comunidad.

Durante su intervención, insistía ne la necesidad de avanzar hacia un modelo más digital, sostenible y competitivo para afrontar retos como el cambio climático, la globalización de los mercados o la demanda de experiencias enoturísticas innovadoras.

“Esta transformación solo será completa si avanzamos hacia una digitalización para todos. El verdadero desafío es que la digitalización llegue a todo el sector, desde los viticultores hasta las pequeñas cooperativas, reduciendo la brecha digital y humanizando la tecnología para que esté realmente al servicio del campo y de la agroindustria”, afirmaba.

Al respecto, estacaba el protagonismo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) como motor de innovación y transferencia tecnológica, ya que su Estrategia de Digitalización 2022-2026 impulsa proyectos como la aplicación SATIVUM, utilizada por más de 5.000 usuarios, la plataforma FOODTOOL o las herramientas Enerlácteo y GESVAC 4.0, además de iniciativas en bioeconomía y economía circular orientadas a una producción más eficiente y sostenible.

La consejera también ponía como ejemplo el proyecto RETECH PAN (Plataforma Agroalimentaria en Red), desarrollado por la Consejería junto con Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura. Con una inversión total de 27 millones de euros, de los cuales 10,7 millones corresponden a Castilla y León, el proyecto desplegará una plataforma digital integral para toda la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta la comercialización, e incorporará tecnologías como IoT, inteligencia artificial, Big Data y realidad aumentada. “Se trata de una iniciativa transformadora que generará un ecosistema digital y de innovación abierto a agricultores, cooperativas, industrias, investigadores y administraciones”, apuntaba.

Respecto al sector vitivinícola, afirmaba que es "absolutamente estratégico" para la Junta de Castilla y León”y ponía en valor las ayudas para afrontar inversiones en bodegas y la promoción en terceros países. En esta legislatura se han respaldado 175 proyectos de inversión en bodegas que suman una inversión conjunta de 193 millones y que han contado con 71 millones de ayuda pública. Por su parte, se han aprobado 453 programas de promoción de nuestros vinos en terceros países, con una ayuda de 32 millones de euros.

Por último, González Corral hacía hincapié en la importancia del diálogo y la transferencia de conocimiento con el sector a través de iniciativas como el programa de Extensión Agraria Digital o los grupos AKISCYL, espacios de trabajo que reúnen a agricultores, ganaderos, investigadores y técnicos. y avanzaba que hasta la fecha se han constituido 16 grupos AKISCYL, el último precisamente sobre digitalización. "Estos espacios de colaboración demuestran que la innovación solo tiene sentido si se construye desde y para el sector”, ha concluido. concluía.