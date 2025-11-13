Detienen a tres hombres por golpear y desnudar a otro hombre en la calle en Palencia

La Policía Local de Palencia ha detenido esta madrugada a tres hombres como supuestos autores de una agresión a un joven de 36 años que fue golpeado y desnudado en plena calle en la capital palentina.

La Policía Local ha explicado en un comunicado que los hechos se produjeron durante la noche de este jueves en la avenida Ponce de León, donde los agresores abordaron al joven, le golpearon y le quitaron la ropa, según el testimonio del agredido.

La víctima logró huir y pedir auxilio en un hotel cercano, desde donde se alertó a las fuerzas de seguridad.

Una patrulla acudió al lugar y auxilió al hombre que estaba completamente desnudo, por lo que se le cubrió con una manta térmica, y con heridas superficiales en el rostro.

Al tomarle declaración, en un primer momento, el joven indicó que los agresores podían coincidir con tres personas que esa misma noche habían sido identificadas por la Policía Nacional por tenencia de sustancias estupefacientes.

Sin embargo, al ser localizados por la patrulla, el joven aseguró que no eran ellos, señalando que uno era familiar suyo y los otros dos, desconocidos.

Poco después, ya en el Hospital Río Carrión, el agredido cambió su versión y afirmó que esas tres personas sí eran los autores de la agresión y que los hechos podrían deberse a represalias por denuncias anteriores.

Tras reactivarse la búsqueda, los sospechosos fueron localizados sobre las 3:30 horas en la avenida República Argentina.

Los agentes les cachearon, les informaron de sus derechos y procedieron a su detención y traslado a dependencias de la Policía Nacional.