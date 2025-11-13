La Junta reta a Pedro Sánchez a debatir con Mañueco en el Senado y ve "cierta cobardía" en sus críticas

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, invitó hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que acuda al Senado para afrontar un debate sobre el estado de las comunidades con los presidentes autonómicos, ya que aseguró que el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, estaría “encantado” de participar. Además, apreció “cierta cobardía” en la crítica de Sánchez ayer a algunos ejecutivos autonómicos, ya que aseveró que no tenían la oportunidad de responderle.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo aseguró que Pedro Sánchez, líder también del PSOE, delata “cierto nerviosismo” ante el inicio del nuevo ciclo electoral que comienza en Extremadura el 21 de diciembre y continuará en Castilla y León en marzo del próximo año, tras sus palabras de ayer en el Congreso de los Diputados durante una comparecencia para hablar de la corrupción y otros temas, como los servicios públicos en las comunidades.

Al respecto, el consejero portavoz insistió en que “no es razonable” que el presidente del Gobierno arremeta contra la gestión de algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular, que tienen elecciones a la vista, sin que sus presidentes puedan darle réplica. Por ello, remarcó que el Senado puede ser un “foro útil" para reeditar el debate de ayer en el Congreso de los Diputados, con el fin de analizar qué se puede mejorar o en qué pueden ser “más eficientes” entre “todos”.

De esta forma, Fernández Carriedo planteó que el presidente del Gobierno acuda al pleno del Senado para afrontar un debate sobre el estado de las comunidades con los presidentes autonómicos, de acuerdo a las competencias de la cámara alta, como órgano de representación territorial.

“No nos gusta hablar del presidente como tal”, dijo el portavoz de la Junta, quien reconoció que sí lo hacen de las demandas de la Comunidad, porque no son “oposición”, si bien señaló que “bastantes analistas” han denunciado que desde hace “mucho tiempo” no se ha celebrado un debate sobre el estado de la nación, algo que a su juicio sí es “habitual” en Castilla y León, puesto que recordó se produjo el pasado mes de marzo.

Igualmente, el consejero defendió la gestión de la Junta, ya que señaló destina el 96,5 por ciento de los fondos para la sanidad, unos 5.000 millones de euros, al sistema público, mientras reserva el 3,5 por ciento para conciertos con la privada. Con esos datos, Fernández Carriedo destacó que la Comunidad se sitúa entre las “mejores”, ya que se encuentra entre las que más porcentaje invierte en el ámbito público.

De esta forma, cuestionó que Pedro Sánchez hablara de algunas comunidades del Partido Popular, como Castilla y León, Madrid o Andalucía, mientras no lo hizo sobre Cataluña, que recalcó es la autonomía que más fondos destina a la sanidad privada y tiene un presidente socialista, Salvador Illa.