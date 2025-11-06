El PP teme que Sánchez use ahora Treviño para seguir en La Moncloa

Preocupación en el PP de Burgos por el futuro del enclave burgalés de Treviño en tierras alavesas, después de que el diputado general de Álava, Ramiro González, haya vuelto a insistir en que los convenios con la Diputación de Burgos son "una vía temporal" previa a la anexión.

El presidente de los populares de esta provincia y de la Diputación, Borja Suárez, advierte de que Pedro Sánchez, ahora más en minoría tras el rechazo a respaldar cualquier ley o inicitiva parlamnetaria de los separatistas catalanes de Junts, podría hacer alguna cesión en este sentido a los nacionalistas vascos y proetarras de Bildu para mantenerse en La Moncloa.

“Es alarmante la nueva intención del nacionalismo vasco, que dice que la ventana para segregar un territorio es Pedro Sánchez”, decía este jueves el dirigente popular, quien denunciaba que Castilla y León "está sufriendo" las consecuencias de los “privilegios” que se otorgan al País Vasco, en materia energética o industrial, y por eso “temen” ahora que “ante esa necesidad de tener los votos del nacionalismo vasco”, el presidente Sánchez “haga cualquier temeridad” con Treviño como protagonista para satisfacer los anhelos del PNV y Bildu.

Suárez hacia hincapié en que la fórmula para segregar territorios de Castilla y León está “negro sobre blanco” en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, amparado por la Constitución Española, y que por ello cualquier proceso que se lo salte "tendrá a Castilla y León delante”.

Renovación de convenios

El diputado general de Álava indicó este miércoles, en el Pleno de las Juntas, que este verano las dos diputaciones renovaron tres convenios de colaboración relacionados con Treviño, pero se dejaron dos sin renovar, y manifestó el malestar de Álava por lo que considera "ofensas" del presidente Suárez, según informa Efe.

Ramiro González volvió a insistir en que esos convenios, destinados a prestar servicios y mejorar la vida de los habitantes del enclave, son "una vía temporal", y su propio texto figura que son "de carácter transitorio en tanto se apruebe una solución definitiva".

Y criticó que Suárez hablase de "anacronismo" de los "fueros medievales" vascos, al responder al calificativo de "anacrónico" referido a la situación del enclave de Treviño, burgalés pero en suelo vasco.

Al respecto, el presidente de ls institución provincial de Burgos aseguraba que lo que se ha renovado no son los convenios sino el acuerdo marco, y "ahora hay que ir suscribiendo los distintos convenios", e insistía en que "si alguien defiende los fueros" es él mismo, puesto que están recogidos en la Constitución y "si hay un partido constitucionalista" es el Partido Popular.