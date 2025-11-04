La Diputación de Zamora y Fundación Personas impulsan el concurso "Para que no se olvide mi pueblo"

En el marco del VII Congreso Internacional Silver Economy, que se celebrará en Zamora los días 27, 28 y 29 de noviembre, la Diputación de Zamora y Fundación Personas ponen en marcha el concurso “Para que no se olvide mi pueblo”, una iniciativa que se convierte en la primera actividad precongresual del encuentro.

Este certamen nace con la vocación de dar voz a la población “Silver” de la provincia, promoviendo su participación activa en la construcción de la memoria colectiva y el reconocimiento del valioso legado cultural que atesoran nuestros mayores. A través de sus relatos, esculturas o creaciones sonoras, se pretende preservar y transmitir las historias, vivencias y tradiciones de los pueblos zamoranos, especialmente de aquellos que se encuentran en riesgo de desaparición, para que su esencia perdure en el tiempo.

La Silver Economy tiene entre sus pilares la puesta en valor del conocimiento, la experiencia y la creatividad de las personas mayores, y este concurso se alinea plenamente con esa filosofía. Su carácter precongresual refuerza el mensaje del Congreso: que el futuro de nuestros territorios también se construye desde la memoria, la identidad y el testimonio de quienes los han mantenido vivos.

Este certamen, cuya inscripción se puede realizar a través del correo concurso.mipueblo@fundacionpersonas.es, cuenta con tres modalidades de participación: el relato corto, el podcast y la escultura. Cada participante podrá concursar en un máximo de dos modalidades y no se admite la participación simultánea en relato y podcast. Asimismo, se entregará un único trabajo por cada modalidad.

Las obras deberán girar en torno a historias personales, todas ellas vividas en los pueblos; oficios tradicionales, típicos en estos lugares; costumbres, tradiciones o formas de vida, que se encuentran en riesgo de desaparición; y elementos culturales, sociales o naturales propios del entorno rural zamorano. Estas obras deberán ser originales y de autoría individual, no admitiéndose, por tanto, trabajos realizados por terceros ni copias.

Los requisitos técnicos específicos en cada modalidad son los siguientes: en cuanto al relato corto, la extensión mínima es de 300 palabras, siendo 1.000 la extensión máxima, y el formato de entrega es un documento Word; sobre el podcast, la duración máxima es de 4 minutos y se puede incluir a una segunda persona como apoyo narrativo, además de poder utilizar un género libre (informativo, entrevista, narración, etc.).

La grabación técnica del podcast será realizada por una persona contratada por la organización, que se pondrá en contacto con los participantes para coordinar fecha, lugar y formato. En relación de la escultura, las dimensiones es de máximo 75 centímetros de altura y los materiales son de libre elección. Todas las esculturas serán expuestas posteriormente en el Centro Laberinto Crisol.

En cuanto a los galardones, se otorgará un premio único de 300 euros por cada modalidad (relato corto, podcast y escultura). La entrega de premios tendrá lugar en el marco del VII Congreso Internacional Silver Economy, que se celebrará en el Teatro Ramos Carrión de la capital zamorana durante la jornada matinal del 29 de noviembre de 2025.

La inscripción ya está abierta y el último día para la recepción de trabajos es el lunes 15 de noviembre. Los criterios de valoración incluirán la originalidad, creatividad y calidad técnica, así como la capacidad de transmitir los valores culturales y sociales del medio rural zamorano, clave para fomentar la identidad local en la provincia.