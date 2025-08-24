Dos hombres heridos en el choque entre un coche y un todoterreno en la N-234, en Burgos

Dos hombres, de 44 y 33 años, han resultado heridos en el choque entre un coche y un todoterreno en la N-234 a la altura de Hontoria de la Cantera (Burgos).

Según ha informado este domingo el Servicio de Emergencias del 1-1-2 en Castilla y León, el suceso ocurrió poco antes de las 21:52 de ayer sábado, momento en el que recibieron una llamada que alertaba del choque y de que uno de los hombres se encontraba grave y atrapado en el vehículo.

Con esta información, la sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar del accidente, el personal médico atendió y trasladado a dos heridos, un hombre de 44 años, en UVI móvil, y otro hombre de 33, en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Burgos.

Además, también en la provincia de Burgos, un motorista resultó herido tras salirse de la vía y caer por un desnivel de la BU-550, en San Pantaleón de Losa.

El herido, de 22 años, fue rescatado y trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Cruces (Vitoria).