Los economistas colegiados se convierten en representantes habilitados por la DGT

A partir de hoy, cualquier ciudadano puede tramitar la documentación de su vehículo directamente con un economista colegiado, gracias al acuerdo firmado entre la DGT y el CGE. Con este servicio, que ya está operativo en todo el país, los economistas se convierten en representantes habilitados por la DGT para la tramitación vehicular y, por tanto, en nuevos puntos de atención al ciudadano para facilitar gestiones de tráfico de manera rápida, sencilla y segura.

Desde ahora los economistas colegiados podrán gestionar electrónicamente, en nombre de sus clientes, trámites como transferencias de titularidad, notificaciones de venta, matriculaciones y bajas de vehículos. Para el ciudadano, el proceso es muy sencillo. Solo tiene que acudir al despacho de un economista colegiado con la documentación necesaria y el profesional gestionará la solicitud de manera telemática con la DGT. En pocos minutos, el ciudadano podrá salir del despacho con un permiso provisional que le permitirá circular hasta recibir la documentación definitiva.

Juan Carlos De Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA), ha manifestado que “realizar estos trámites a través de un economista colegiado aporta seguridad, comodidad y un valor añadido para el ciudadano. El economista gestiona todo el proceso de manera integral, aporta su conocimiento y garantiza la gestión, ahorrando tiempo e inseguridades al ciudadano”.